Кая Каллас: Безопасность дороги Йыхви-Нарва сейчас не актуальна

«О строительстве 45-километрового участка дороги между Йыхви и Нарвой в качестве четырехполосной дороги жители Ида-Вирумаа слышали как обещание политиков уже почти 17 лет, но, к сожалению, его реализация постоянно откладывалась. Премьер-министр, ответьте, пожалуйста, что будет со строительством четырехполосной дороги Йыхви-Нарва?", - спросил Евграфов.

Каллас ответила, что сейчас у правительства гораздо большие проблемы с дорогой Таллинн-Пярну, потому что там высокая плотность движения. «Плотность движения на дороге Таллинн-Нарва не такая. Если вы говорите, что были аварии, то действительно, может быть, когда-то этого движения было больше, но сейчас больше всего беспокоит дорога Таллинн-Пярну. К сожалению, да, мы не можем сделать все", - сказала Каллас, добавив, что в настоящее время планов по реновации участка дороги Йыхви-Нарва нет.