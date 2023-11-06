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Кая Каллас: Безопасность дороги Йыхви-Нарва сейчас не актуальна

Эрик Калда
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Матти Кямяря

Премьер-министр Кая Каллас заявила в понедельник на инфочасе Рийгикогу, что строительство четырехполосного участка шоссе Таллинн-Нарва между Йыхви и Нарвой в настоящее время  с точки зрения правительства не актуально.

Член фракции Центристской партии в Рийгикогу Алексей Евграфов заявил, что передвигаться между Йыхви и Нарвой очень опасно, поскольку движение очень плотное, а двухполосная извилистая дорога небезопасна.

«О строительстве 45-километрового участка дороги между Йыхви и Нарвой в качестве четырехполосной дороги жители Ида-Вирумаа слышали как обещание политиков уже почти 17 лет, но, к сожалению, его реализация постоянно откладывалась. Премьер-министр, ответьте, пожалуйста, что будет со строительством четырехполосной дороги Йыхви-Нарва?", - спросил Евграфов.

Каллас ответила, что сейчас у правительства гораздо большие проблемы с дорогой Таллинн-Пярну, потому что там высокая плотность движения. «Плотность движения на дороге Таллинн-Нарва не такая. Если вы говорите, что были аварии, то действительно, может быть, когда-то этого движения было больше, но сейчас больше всего беспокоит дорога Таллинн-Пярну. К сожалению, да, мы не можем сделать все", - сказала Каллас, добавив, что в настоящее время планов по реновации участка дороги Йыхви-Нарва нет.

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