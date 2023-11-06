3 ноября в Нарве состоялся конкурс Зеленых идей для молодежи Ида-Вирумаа, в рамках которого участники предложили решения задачам зелёного перехода в регионе.
Около ста молодых людей из Ида-Вирумаа предложили зеленые идеи для улучшения жизненной среды в регионе
В конкурсе для учащихся 8-12 классов приняли участие 86 школьников в составе команд, которые заслушали вдохновляющие доклады экспертов и предпринимателей в этой области. Основная идея заключалась в том, что Ида-Вирумаа должен стать лидером зеленого перехода в более широкой перспективе экономической политики ЕС. Выступающие также подчеркнули, что при разработке зеленых продуктов важно учитывать, сколько времени потребуется для того, чтобы они реально окупились.
"Учитывая, что Ида-Вирумаа является одним из крупнейших источников выбросов в районе Балтийского моря, было приятно видеть, как местная молодежь стремится найти решения, чтобы сделать нынешнюю промышленную зону более экологичной и устойчивой", - пояснила Юлия Голубева, организатор конкурса из Тартуского университета.
По итогам конкурса лучшей была признана идея команды Молодежного центра Тойла "Rohe ja Praegu", которая предложила получать белковый порошок из личинок мух с целью уменьшения выбросов углекислого газа и биоотходов. По мнению молодых людей, производство белкового порошка (протеина) из личинок важно для зелёного перехода, поскольку позволяет эффективно использовать биоотходы и тем самым сократить их количество на свалках. Кроме того, инновационная технология поможет сократить ресурсы, связанные с традиционным животноводством, и обеспечить более устойчивый и экологичный способ производства белка. По словам представителя команды, на создание проекта их вдохновила презентация Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии, в которой в качестве ориентиров на будущее были выделены согласие с природой, конкурентоспособность и социальная устойчивость.
Также были вручены три специальных приза. Первый из них получила команда нарвской гимназии "Noor Mets", придумавшая использовать текстильные остатки для изготовления игрушек для домашних животных.
Второй специальный приз был присужден Синимяэской начальной школе за идею "FestiMal", которая предполагала сбор волонтерами мусора для дальнейшей переработки в украшения для фестиваля, и команда была готова реализовать идею сразу.
Третий специальный приз был присужден проекту "Вторая школа" Нарвской эстонской начальной школы, с призывом обучать молодежь, начиная с начальной школы, принципам циркулярной экономики и дарить вещам вторую жизнь путем их повторного использования. Идея проекта "Вторая школа" заключалась в создании комнаты обмена, где вещи обмениваются и оплачиваются электронными баллами за хорошие оценки.
Конкурс был организован Институтом Юхана Шютте Тартуского университета в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа, Нарвским колледжем Тартуского университета, молодежным советом Кохтла-Ярве, молодежным советом Нарвы/молодежным центром, молодежным советом Нарва-Йыэсуу /молодежным центром и Молодежным советом Тойла. Мероприятие прошло при поддержке компаний Prass Valgus, Eastman, Viru Keemia Grupp и Neo Performance Materials (NPM Narva).
Конкурс зеленых идей для молодежи Ида-Вирумаа финансируется Программой LIFE Европейского Союза, Союзом местных самоуправлений Ида-Вирумаа и Представительством Совета Министров Северных стран в Эстонии в рамках проекта CEESEU-DIGIT.