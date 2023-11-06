Около ста молодых людей из Ида-Вирумаа предложили зеленые идеи для улучшения жизненной среды в регионе

В конкурсе для учащихся 8-12 классов приняли участие 86 школьников в составе команд, которые заслушали вдохновляющие доклады экспертов и предпринимателей в этой области. Основная идея заключалась в том, что Ида-Вирумаа должен стать лидером зеленого перехода в более широкой перспективе экономической политики ЕС. Выступающие также подчеркнули, что при разработке зеленых продуктов важно учитывать, сколько времени потребуется для того, чтобы они реально окупились.

"Учитывая, что Ида-Вирумаа является одним из крупнейших источников выбросов в районе Балтийского моря, было приятно видеть, как местная молодежь стремится найти решения, чтобы сделать нынешнюю промышленную зону более экологичной и устойчивой", - пояснила Юлия Голубева, организатор конкурса из Тартуского университета.