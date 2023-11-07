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Женщина из Силламяэ отдала мошенникам более 6000 евро

Эрик Калда
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В полицию обратилась жительница Силламяэ, которой позвонили преступники, представившиеся сотрудниками полиции.

По указке мошенников женщина скачала на свой компьютер программу AnyDesk, ввела ПИН-коды и таким образом лишилась 6095 евро.

Подробности дела о мошенничестве разъяснит полиция в ходе уголовного производства.

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