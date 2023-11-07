Женщина из Силламяэ отдала мошенникам более 6000 евро

Северное побережьеНовостиЖенщина из Силламяэ отдала мошенникам более 6000 евроЭрик Калда7 ноября 2023, 10:31FacebookCommentsИллюстративное фото. Фото: Arvo MeeksВ полицию обратилась жительница Силламяэ, которой позвонили преступники, представившиеся сотрудниками полиции.По указке мошенников женщина скачала на свой компьютер программу AnyDesk, ввела ПИН-коды и таким образом лишилась 6095 евро.Подробности дела о мошенничестве разъяснит полиция в ходе уголовного производства.FacebookCommentsКлючевые слова женщинасилламяэподробностиAnyDeskПИН-коды Pекомендуем