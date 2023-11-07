Центрист Лаури Лаатс: Каждый месяц простоя строительства маслозавода обходится налогоплательщикам 4 млн евро

По словам Лаатса, остается только согласиться с заключением Госконтроля, в котором сказано, что многие важные принципиальные решения, необходимые для планирования в сфере энергетики, долгое время не принимались.

«Нынешнему правительству нравится бросаться громкими, но бессодержательными лозунгами. В коалиционном договоре сказано, что еще в течение этого года правительство примет основанные на анализе решения относительно энергетической системы. Но вместо развития и создания новых возможностей правительство затягивает со строительством маслозавода Enefit Power. Каждый месяц простоя строительства обходится налогоплательщикам 4 млн евро», - сказал Лаатс.

По мнению Лаатса, энергетический портфель Эстонии должен отличаться разнообразием: помимо вложений в ветровую и солнечную энергетику, необходимо инвестировать и в управляемые мощности.

«Согласен с предостережением председателя совета по энергетике Академии наук Арви Хамбруга, который отметил, что зеленые идеи превращаются в идеологию, не подлежащую обсуждению. В условиях дефицита электроэнергии в регионах нельзя исключать ни один из способов ее производства. Критерием выбора должна быть социально-экономическая выгода и степень соответствия ожиданиям потребителей», - сказал Лаатс.

Лаатс пояснил, что в ситуации, когда потребление в связи с кризисом сократилось, а соседние страны значительно увеличили объемы производства электроэнергии, и дешевое электричество в какой-то мере поступает и в Эстонию, у наших инвесторов нет чувства уверенности в завтрашнем дне.

Он добавил, что при формировании энергетической политики во главу угла должна быть поставлена цена для конечного потребителя, что способствовало бы сохранению конкурентоспособности предприятий и благосостояния людей.