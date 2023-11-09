Госконтроль ⟩ В Эстонии электроэнергия может стать слишком дорогой вследствие ее дефицита

"Для государства важно планировать энергохозяйство на длительную перспективу - как минимум на 30 лет - с учетом принципов функционирования открытого рынка электроэнергии, необходимости обеспечения надежности снабжения, целей климатической и энергетической политики Евросоюза, а также затратности принимаемых решений для потребителей". Таковы одни из основных постулатов аудита Госконтроля 2012 года "Возможные варианты производства электроэнергии". Так же можно было бы начать и представленный Рийгикогу 11 лет спустя годовой отчет Госконтроля, на этот раз углубленно рассматривающий проблемы энергетической сферы.
Правительство республики не нашло еще конкретных и реалистичных решений, как гарантировать домохозяйствам и коммерческим потребителям в Эстонии необходимое количество электроэнергии в любое время по приемлемой цене. Поэтому может возникнуть угроза, что в случае дефицита электроэнергии в нашем регионе цена электричества станет слишком дорогой для потребителей.
1. Долгосрочное планирование эстонского энергохозяйства годами происходило с трудом, множество требующих решения принципиальных вопросов развития электросистемы по-прежнему ждут решения. Составляется, правда, программа развития энергохозяйства 2035+ (ENMAK 2035+), однако уже из нынешних рабочих материалов видно, что планируемые меры слишком неконкретные. В материалах отсутствует, например, информация о том, кто, что и когда будет делать и откуда поступят деньги на это. Однако Эстонии нужна не просто какая-то новая программа развития в ряду многих других программ развития, а нужны четко согласованные цели, источники финансирования, конкретные планы деятельности и действия в соответствии с ними.
В случае возобновляемой энергии цель состоит в том, чтобы в 2030 году в Эстонии из возобновляемых источников производилось по меньшей мере столько же электроэнергии, сколько потребляется в Эстонии в течение года, однако отсутствует конкретная программа деятельности, и, по словам отвечающих за энергетику чиновников, ее и не планируется составлять.
Долгосрочное соглашение прежде всего необходимо относительно управляемых производственных мощностей, ускорения строительства ветропарков, а также создания внутригосударственных электросетей и внешних соединений.
- По словам управляющего электросетью АО "Elering", по крайней мере до 2037 года на рынке Эстонии не добавится управляемых производственных мощностей. Появлению новых управляемых производственных мощностей препятствует неуверенность участников рынка. Интервьюированные в ходе аудитов Госконтроля эксперты не считают вероятным, что частные инвесторы захотят без поддержки государства создавать в Эстонии новые управляемые мощности. Причиной этого является неокупаемость инвестиций, поскольку управляемая производственная мощность попадает на рынок прежде всего тогда, когда не дует ветер и не светит солнце или когда прочее производство возобновляемой электроэнергии невелико.
В соответствии с постановлением Евросоюза о внутреннем рынке электроэнергии, государство может, не ходатайствуя перед Еврокомиссией о разрешении на государственную помощь, поддерживать только создание производственных мощностей, основанных на возобновляемых источниках. Однако при управляемых мощностях возобновляемые источники большей частью не используются.
- Потенциал возобновляемой электроэнергии до сих пор недоиспользован. Производство электричества из солнечной энергии за последние годы в Эстонии сильно увеличилось - с 0,03% всего электропроизводства в 2016 году до 7,4% в 2022 году. Однако за десять лет не добавилось ни одного крупного ветропарка и поэтому не увеличилось также производство ветряной энергии.
Причины тут разные: исходящие из гособоронных ограничений проблемы и требующее времени решение этих проблем, судебные споры, медленные производства по планировкам и оценкам влияния и т.д. До второй половины 2023 года отвечавшее за сферу энергетики Министерство экономики и коммуникаций не сумело в сотрудничестве с другими министерствами предупредить проблемы, а пыталось утрясти их задним числом. В марте 2023 года в силу вступили поправки в Закон о планировании, которые должны были дать хоть какой-то - большей частью в несколько месяцев - выигрыш во времени в длившемся три-пять лет процессе планирования. В то же время по-прежнему необходимо, например, упростить подключение к электросети, а также ускорить проведение исследований окружающей среды.
- Свободные мощности для подключения в Эстонии исчерпаны. На островах и большей части материка нет свободных мощностей для подключения новых производителей. Количество ходатайств, предложений и договоров о подключении к сети значительно превышает сейчас объем свободной сетевой мощности: ходатайств почти в два раза больше, нежели в состоянии принять сейчас сеть. Развитие сетей до сих пор происходило в выбранных девелоперами возобновляемой энергетики местах, исходя из способности AО "Elering", ТОО "Elektrilevi" и других сетевых предпринимателей.
Министерству климата следовало бы взвесить, как должно продолжиться финансирование строительства и реновации сетей, а также решить вопрос, из каких источников надо это финансировать, чтобы нужные с точки зрения государства сетевые инвестиции удавалось осуществлять значительно быстрее.
- При планировании новых эстонских внешних соединений не дошли еще до выяснения окупаемости и возможностей финансирования возможных проектов. Министерство климата взвешивало возможность создания как четвертого эстонско-латвийского соединения, третьего эстонско-финского соединения или прокладки морского кабеля между Эстонией и Германией, однако относительно хотя бы одного из этих соединений решение не принято, так как окупаемость проектов не проанализирована и возможности финансирования создания соединений неизвестны.
- Предпринимателей интересует возможность аккумулирования электроэнергии, однако государство должно решить, развивать ли приход на рынок аккумулирующих мощностей и как это сделать. Главным препятствием на пути развития рынка систем аккумулирования является недостаточное видение развития электросистемы, то есть неясно, какое количество аккумулирующих мощностей и для чего - например, для регулирования частоты или для балансировки возобновляемой электроэнергии - пожелает использовать государство.
- В Эстонии отсутствуют решения для эффективного внедрения управления электропотреблением. Предпосылкой улучшения способности управлять потреблением - возможностью потребителей продавать свою готовность не потреблять электроэнергию в ситуации, когда спрос велик, - является изменение законов. Необходимо внедрить такую рыночную модель, которая позволяла бы задействовать потребителей таким образом, чтобы они получали также выгоду от отказа потребления электроэнергии в периоды высокого спроса.
2. Мощностей для производства электроэнергии до 2026 года достаточно, однако тогда закончится данное государством, как владельцем, АО "Eesti Energia" указание гарантировать внутри Эстонии управляемую мощность производства электроэнергии в объеме не менее 1000 MW.
Поскольку, в соответствии с анализом надежности снабжения, в 2027 году на рынке может не хватать мощностей, чтобы покрыть потребление в предусмотренной степени, то государство сможет ходатайствовать перед Еврокомиссией о разрешении на госпомощь для создания стратегического резерва электропроизводства. Велика вероятность, что тогда стратегическим резервом стали бы также принадлежащие "Eesti Energia" старые котлы с кипящим слоем, ведь к тому времени, вероятно, не успеют ни запланировать, ни построить новые мощности для производства электроэнергии.
- В конце 2022 года как в общеевропейском анализе, так и в региональных анализах надежности снабжения впервые четко было сказано, что в 2027 году у Эстонии могут возникнуть проблемы с надежностью электроснабжения. "Elering" ежегодно выполнял анализ надежности электроснабжения в перспективе примерно на десять лет, однако до 2022 года ни при общеевропейском анализе, ни при региональных анализах надежности снабжения не применялась методика, которая учитывала бы экономическую жизнеспособность оборудования по производству электроэнергии. Поэтому возможную проблему надежности снабжения начали решать только теперь, когда возможности выбора ограничены из-за нехватки времени.
К сожалению, Госконтроль вынужден констатировать, что мы как государство сейчас не знаем точно, как обеспечить надежность снабжения через четыре года.
Янар Хольм,
госконтролер
В ситуации, когда анализ надежности снабжения указывает на возможную нехватку рыночных мощностей, государство может ходатайствовать перед Еврокомиссией о разрешении на госпомощь для создания стратегического резерва электропроизводства. Разрешение на госпомощь дает "Elering" право провести конкурс электропроизводств для создания стратегического резерва. Предлагающий стратегический резерв не должен при этом участвовать в рынке в другое время и ему выплатят за это компенсацию.
Ходатайствовать о разрешении на такую госпомощь для создания стратегического резерва на 2027-2030 годы Министерство климата планирует перед Еврокомиссией в начале 2024 года. Только после получения разрешения "Elering" сможет заключить договор о формировании стратегического резерва. Если учесть, что на создание резерва осталось очень мало времени, в течение которого, скорее всего, не успеют запланировать или построить новые мощности для производства электроэнергии, то тогда стратегическим резервом стали бы, по оценке "Elering", принадлежащие "Eesti Energia" старые котлы с кипящим слоем.
Позднее обнаружение проблемы надежности снабжения создало ситуацию, когда конкуренции на конкурсе, вероятно, не будет и новые, потенциально более хорошие, а также дешевые производственные мощности на рынке не появятся.
- Если не удастся получить от Еврокомиссии разрешение на госпомощь, то решение ситуации зависит от того, сколько в ближайшие годы поступит на рынок возобновляемой электроэнергии и аккумулирующих мощностей, а также от того, насколько сумеют дополнительно управлять потреблением. Если указанных выше возможностей не хватит, то Министерству финансов можно будет для гарантии надежности снабжения обязать "Eesti Energia" сохранять управляемые производственные мощности в достаточной мере и после 2026 года.
Вопрос в том, в каком объеме предприниматель будет в состоянии нести исходящие из такого обязательства убытки. Среди прочего надо учесть, что содержание производственных мощностей в рабочем состоянии потребует постоянного обслуживания станций и сохранения на работе нужных людей, однако станции, вероятно, смогут выходить на рынок лишь на несколько часов в год. Такая деятельность может также стать убыточной для всего концерна "Eesti Energia", в том числе для его проектов возобновляемой электроэнергии.
3. Если возобновляемой энергетики после 2030 года добавится в запланированном объеме, то у Эстонии будет достаточно мощностей по производству электроэнергии, однако будет не хватать управляемых производственных мощностей, а последние необходимы среди прочего для обеспечения частоты электросети. Необходимые для обеспечения управляемой мощности варианты и решения надо найти как можно быстрее. Надо исключить ситуацию, когда запоздалая деятельность ограничивает возможности выбора и не содействует появлению на рынке более новых и хороших мощностей.
4. Если Эстония не решит проблемы производственных мощностей и внешних соединений, то возникнет риск, что цена электроэнергии поднимется до уровня, неприемлемого для эстонского общества. Если в срочном порядке не принять решения, помогающие обеспечить достаточность ресурсов в 2027 году и прежде всего после 2030 года, то появится опасность, что цена электроэнергии повысится до уровня, который ухудшит благополучие потребителей и станет препятствием для развития экономики. Действовать для обеспечения приемлемой для потребителей цены электроэнергии надо уже сейчас.
- К чрезвычайно высоким ценам на электроэнергию следовало бы готовиться и разработать возможные схемы поддержки, которые исходили бы из потребности потребителей в пособиях и которые можно было бы быстро применить.
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К сожалению, Госконтроль вынужден констатировать, что мы как государство сейчас не знаем точно, как обеспечить надежность снабжения через четыре года и быть готовыми при необходимости заменить отпадающие производственные мощности и внешние соединения. Наше положение было бы лучше, если бы мы сумели составить серьезные и реалистичные планы на долгие годы вперед.
Что дальше? Сделать выбор не просто, ведь переменных много, варианты есть различные, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирая тот или другой вариант обеспечения надежности снабжения, важно найти точку равновесия, чтобы варианты также были доступны для потребителей. Практически невозможно предсказать, будут ли решения, принятые на основе современных знаний, когда-либо в будущем считаться лучшими. Однако это не должно вызывать судорог у принимающих решения. Самое плохое, если решения не будут приняты.