Госконтроль ⟩ В Эстонии электроэнергия может стать слишком дорогой вследствие ее дефицита

В соответствии с постановлением Евросоюза о внутреннем рынке электроэнергии, государство может, не ходатайствуя перед Еврокомиссией о разрешении на государственную помощь, поддерживать только создание производственных мощностей, основанных на возобновляемых источниках. Однако при управляемых мощностях возобновляемые источники большей частью не используются.

Причины тут разные: исходящие из гособоронных ограничений проблемы и требующее времени решение этих проблем, судебные споры, медленные производства по планировкам и оценкам влияния и т.д. До второй половины 2023 года отвечавшее за сферу энергетики Министерство экономики и коммуникаций не сумело в сотрудничестве с другими министерствами предупредить проблемы, а пыталось утрясти их задним числом. В марте 2023 года в силу вступили поправки в Закон о планировании, которые должны были дать хоть какой-то - большей частью в несколько месяцев - выигрыш во времени в длившемся три-пять лет процессе планирования. В то же время по-прежнему необходимо, например, упростить подключение к электросети, а также ускорить проведение исследований окружающей среды.