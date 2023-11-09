Марис Лаури: Важно видеть возможности

Экономисты-аналитики знают, что отношения и настрой оказывают большое влияние на результат. Пессимисты не видят возможности или считают их реализацию нереальной - и действительно ничего не происходит, так как все остается так, как есть, и проблемы не решаются. Оптимисты, напротив, ищут выход из сложных ситуаций и возможности - и в результате их действий дела начинают идти к лучшему, даже если поначалу не все получается и бывают обратные удары.
Именно оптимизм и находчивость помогали Эстонии в течение всего периода после восстановления независимости оставаться успешной по сравнению с очень многими нашими собратьями по судьбе.
Времена сейчас трудные: агрессивный и воинственный сосед, тяжелое экономическое положение в Финляндии, Швеции и Германии, резко повысившиеся в последние годы производственные затраты, а также необходимость заменять загрязняющие окружающую среду производства более чистыми отправили в мусорный ящик не одну хорошую бизнес-идею. В Ида-Вирумаа вышеперечисленные давящие факторы ощущаются сильнее, чем в среднем по Эстонии. Кроме того, здесь имеются некоторые обстоятельства, которые не упрощают развитие предпринимательства в регионе.
Это не значит, что правы те, кто считает, что дела в Ида-Вирумаа безнадежны и во всем неправильные. Такая отражающая предубеждения, леность ума и нытье точка зрения не дает заметить все многочисленные и очень разные возможности, имеющиеся в северо-восточном уголке Эстонии. Большей части Эстонии по сути нечего противопоставить здешнему комплекту возможностей.
В Ида-Вирумаа имеются хорошие возможности для развития промышленности, ведь местные жители привыкли работать на производстве. Однако есть здесь и опыт развития производств, знания о регуляциях и умение общаться с общиной, самоуправлениями и ведомствами. Здесь тоже волнуются о влиянии предприятий на окружающую среду, однако не становятся из-за этого противниками любой новой идеи, а стараются все взвесить и найти равновесие между производством и природой.
Ида-Вирумаа - очень многообразный регион, и это значит, что здесь очень много разных возможностей. Наряду с промышленными районами имеются ведь сельское хозяйство, очень богатая видами природная среда, различные памятники и очень разноликие промышленные и жилые районы. То есть наряду с производствами здесь можно развивать и другие очень разнообразные начинания.
На состоявшемся в Рийгикогу 2 ноября семинаре речь шла именно об этих очень разнообразных возможностях. Хотя это не была большая конференция, но собрались вместе на этот раз очень разные стороны: крупные предприниматели, ида-вируские предпринимательские организации, самоуправления, члены Рийгикогу и работники, а также представители нескольких министерств и даже министры. Важно было и то, что на этот раз Ида-Вирумаа привезли в Таллинн.
Особенностью этого семинара, конечно, стало и то, что там не говорилось непосредственно об энергетике. Причина была в том, что это настолько комплексная и масштабная тема, что достойна отдельного обсуждения. Теперь же появилась возможность обратить внимание на те идеи, которые незаслуженно остались в тени энергетики и сланца.
Ида-Вирумаа известен как сланцевый регион, и, по мнению очень многих, сворачивание и приближение конца сланцевой энергетики означает также конец развития Ида-Вирумаа. Это крайне ошибочное мнение! У нас имеются терриконы и зольные горы, где складировано невероятное количество отходов, из которых в будущем можно будет извлекать различные химические элементы, которые все больше будут востребованы предприятиями Эстонии и Европы, во многом зависящими сейчас от Китая.
С Китаем связано множество рисков поставок, от возможного политического вмешательства до прекращения поставок, которое мы наблюдали в период пандемии. Поэтому в этой области у Эстонии и особенно у Ида-Вирумаа имеются невероятно большие возможности развития.
Однако не стоит забывать также о более мелких и даже нишевых вещах, ведь экономика Эстонии - и по сути всех стран - опирается на разнообразное мелкое предпринимательство. Ида-Вирумаа известен как промышленный регион, однако в других краях Эстонии он мог бы получить более широкую известность и как регион туризма и отдыха, а также креативной экономики и кинопромышленности.
"То, что хорошие люди приедут в Ида-Вирумаа, а тем более останутся здесь, предполагает, что улучшится также жизненная среда в Ида-Вирумаа".
Марис Лаури, член Рийгикогу (Партия реформ), председатель группы поддержки Ида-Вирумаа
Идавирусцы знают, что готовят здешние развивающие предпринимательство организации. Теперь важно, чтобы об этом узнали также остальная Эстония, Европа и мир. Протяженный песчаный морской пляж в Нарва-Йыэсуу, северное побережье Чудского озера, леса и болота, мызы и крепости, промышленный и шахтный ландшафты, а также различные возможности для экстремального и спортивного отдыха - это то, что многим еще предстоит для себя открыть.
Реализация возможностей предполагает наряду с идеями и предприимчивыми людьми многое другое. Очень много говорится о фонде справедливого перехода, однако он не может стать единственной поддерживающей развитие Ида-Вирумаа мерой. Бесспорно, этот фонд важен для инициирования перемен. Однако нынешние условия мер нуждаются в изменениях, ведь экономические условия изменились. Хорошо, что они уже отправились на согласование и довольно скоро вступят в силу. Вероятно, они вдохновят предпринимателей, причем важно, чтобы с ходатайствами обращались также малые предприниматели.
Большие перемены в производстве и предпринимательстве означают и требуют больших перемен в очень разных областях. Разумеется, людям придется осваивать новые умения, однако очень важно также наличие людей со специфическими навыками и знаниями, особенно инженерными. Это могут быть местные люди, а также люди из других уголков Эстонии и из-за рубежа.
То, что хорошие люди приедут в Ида-Вирумаа, а тем более останутся здесь, предполагает, что улучшится также жизненная среда в Ида-Вирумаа. Только лишь природы недостаточно, необходимы современные жилищные условия, разнообразное культурное пространство, хорошие социальные услуги, качественные и разнообразные возможности получения образования. И, разумеется, как людям, так и предприятиям нужно хорошее транспортное сообщение. Сегодняшнее производство нуждается в чистой энергии.
Я как председатель группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу обещаю, что мы со своей стороны будем следить за продвижением возможностей развития региона и использовать возможности Рийгикогу, чтобы подталкивать дела в нужном направлении.