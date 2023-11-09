Марис Лаури: Важно видеть возможности

Ида-Вирумаа - очень многообразный регион, и это значит, что здесь очень много разных возможностей. Наряду с промышленными районами имеются ведь сельское хозяйство, очень богатая видами природная среда, различные памятники и очень разноликие промышленные и жилые районы. То есть наряду с производствами здесь можно развивать и другие очень разнообразные начинания.

На состоявшемся в Рийгикогу 2 ноября семинаре речь шла именно об этих очень разнообразных возможностях. Хотя это не была большая конференция, но собрались вместе на этот раз очень разные стороны: крупные предприниматели, ида-вируские предпринимательские организации, самоуправления, члены Рийгикогу и работники, а также представители нескольких министерств и даже министры. Важно было и то, что на этот раз Ида-Вирумаа привезли в Таллинн.

Особенностью этого семинара, конечно, стало и то, что там не говорилось непосредственно об энергетике. Причина была в том, что это настолько комплексная и масштабная тема, что достойна отдельного обсуждения. Теперь же появилась возможность обратить внимание на те идеи, которые незаслуженно остались в тени энергетики и сланца.