Эрик Пуура: Ученые вносят свою лепту в подъем Ида-Вирумаа

Есть только два ресурса, использование которых не уменьшает их, а увеличивает, - это знания и навыки. Если оставить в стороне Таллинн и Тарту, Ида-Вирумаа - единственный уезд в Эстонии, где работают аж два университетских колледжа, а также центр профессионального образования и школа программирования.
Еще одной особенностью Ида-Вирумаа является исторически сильный промышленный сектор, который до сих пор в значительной степени делал упор на переработку природных ресурсов. Вся Эстония уже многие десятилетия использует электроэнергию, производимую в Ида-Вирумаа, кроме того, в регионе есть сильные предприятия химической, пищевой и других отраслей промышленности.
Третья особенность Ида-Вирумаа - чрезвычайно разнообразная природная среда. Морские и озерные пляжи, глинт, озы, лесные массивы, озерные системы и речные долины - такой картины нет ни в одном другом уезде. Если загуглить "Ида-Вирумаа", то уже первый результат ознакомит: "Ида-Вирумаа - настоящая страна приключений, потому что здесь очень насыщенные и разнообразные возможности для этого. Приключения можно найти под землей, на воде, на вершине горы, на границе и в других местах".
Однако имидж Ида-Вирумаа десятилетиями формировался постоянными сообщениями о скором крахе промышленности и фильмами, где демонстрируются горы мусора и звучит траурная музыка. Человек издалека может так и не заметить, что один террикон превратился в отличный парк приключений, а на территории бывшего сланцевого карьера строится международный центр водных видов спорта.
Но как будет выглядеть будущее? Тема изменения климата становится все более важной во всем мире, и Европейский союз решил подать пример всему миру, ограничив использование ископаемого топлива. В то же время Европейский союз ввел термин "справедливый переход", который означает, что ни один регион, населенный пункт, промышленный сектор или работников не оставят в беде при переходе к низкоуглеродной экономической модели.
Фонд справедливого перехода и его проекты, адаптированные к Ида-Вирумаа, являются первым шагом к поддержке масштабных изменений, но этого явно недостаточно. Гораздо важнее отдельных проектов - общее видение развития региона и уверенность в том, что вместе мы добьемся результатов. Новые навыки развивают предприятия, новые знания и мудрость создают умную экономику.
"Экосистема развития и инноваций Ида-Вирумаа похожа на пазл, в котором у каждого своя роль - у предпринимателей, ученых, руководителей местного самоуправления и местных жителей".
Эрик Пуура, проректор по предпринимательству TalTech
Многие регионы уже пережили такой переход. Одним из примеров является Валлония в Бельгии, где после краха угольной и сталелитейной промышленности появились ведущие компании мирового уровня в оборонной, стекольной и известняковой отраслях, а также в производстве циклотронов и деталей самолетов. Кроме того, работала поддерживаемая государством программа научных и технологических парков, позволившая создать множество новых умных предприятий. В регионе также есть пять университетов и 19 колледжей, причем колледжи поддерживаются Валлонско-Брюссельской федерацией.
Задача, которую необходимо решить в Ида-Вирумаа, по количеству людей на порядок меньше, чем в Валлонии, но составляющие решения схожи. Очень необходимо поддерживать существующие предприятия при переходе к новым экономическим моделям и помогать создавать новые, при этом переход не может произойти внезапно, это процесс, длящийся много лет. Одним из главных ключей к этому является наличие сильных образовательных учреждений, которые в сотрудничестве с предприятиями дают знания и навыки высокого уровня молодым людям, получившим общее образование.
По примеру Таллинна и Тарту при сильных университетах создаются сильные научные парки. Однако если мы посмотрим, сколько в научных парках таких предприятий, которые выросли непосредственно из университетов, то их доля составит лишь около 10%. Близость к университету, использование при необходимости знаний и мудрости его ученых, преподавателей и студентов являются косвенными факторами, поддерживающими развитие и устойчивость научных парков.
В течение следующих шести лет под руководством Вирумааского колледжа TalTech и Нарвского колледжа Тартуского университета будет реализован масштабный научно-исследовательский проект. В результате в уезде будет создано почти полсотни умных рабочих мест, а сотни предприятий получат как прямую поддержку в виде новых услуг и исследований, разработанных на местном уровне, так и ноу-хау для развития зеленой и цикличной экономики в Ида-Вирумаа.
Растет роль региональных колледжей в поддержке предпринимательства, что помогает предоставлять предприятиям качественные услуги как на аналитическом и решающем проблемы уровне, так и при подготовке специалистов. Сотрудничество укрепляет наукоемкое партнерство между университетами и предприятиями, создавая более высокую добавленную стоимость для продукции предприятий и продвигая прикладную научную деятельность в уезде. Колледжи становятся важными центрами знаний, поддерживающими сотрудничество между предприятиями и учебными заведениями региона и способствующими устойчивому развитию уезда.
Это непростой процесс, но ученые вносят значительный вклад. В то же время экосистема развития и инноваций Ида-Вирумаа похожа на пазл, в котором у каждого своя роль - у предпринимателей, ученых, руководителей местного самоуправления и местных жителей.