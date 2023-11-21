Эрик Пуура: Ученые вносят свою лепту в подъем Ида-Вирумаа

Еще одной особенностью Ида-Вирумаа является исторически сильный промышленный сектор, который до сих пор в значительной степени делал упор на переработку природных ресурсов. Вся Эстония уже многие десятилетия использует электроэнергию, производимую в Ида-Вирумаа, кроме того, в регионе есть сильные предприятия химической, пищевой и других отраслей промышленности.

Третья особенность Ида-Вирумаа - чрезвычайно разнообразная природная среда. Морские и озерные пляжи, глинт, озы, лесные массивы, озерные системы и речные долины - такой картины нет ни в одном другом уезде. Если загуглить "Ида-Вирумаа", то уже первый результат ознакомит: "Ида-Вирумаа - настоящая страна приключений, потому что здесь очень насыщенные и разнообразные возможности для этого. Приключения можно найти под землей, на воде, на вершине горы, на границе и в других местах".

Однако имидж Ида-Вирумаа десятилетиями формировался постоянными сообщениями о скором крахе промышленности и фильмами, где демонстрируются горы мусора и звучит траурная музыка. Человек издалека может так и не заметить, что один террикон превратился в отличный парк приключений, а на территории бывшего сланцевого карьера строится международный центр водных видов спорта.