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Norstat: популярность Isamaa продолжает расти на фоне падения рейтинга Партии реформ

Erik Kalda
, ajakirjanik
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Логотип "Исамаа".
Логотип "Исамаа". Фото: Internet

Поддержка Isamaa растет 11-ю неделю подряд, и эта партия еще больше сократила свое отставание от EKRE в рейтинге популярности политических сил.

Согласно последним результатам опросов фирмы Norstat, EKRE поддерживают 23,2%, Isamaa - 22,4%, а Партию реформ - 19% избирателей, передает ERR.

За неделю поддержка EKRE не изменилась, в то время как популярность отечественников увеличилась почти на 2 процентных пункта. Рейтинг реформистов снизился на один процентный пункт.

За первой тройкой следуют центристы - 14,5%, соцдемы - 9,9% и Eesti 200 - 6,1%.

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