Мэр Нарвы попросил государство выделить деньги на муниципальные объекты

Помимо запроса на выделение из государственного бюджета на 2024 год 3,5 млн евро на реконструкцию Александровской церкви, перечень содержит ряд социальных объектов, таких как новый дом по уходу и детский сад, а также социальное жилье, сообщили радионовости ERR.

Тоотс подтвердил, что он не поддерживает идею своей предшественницы Катри Райк построить за общественные деньги современный многоквартирный дом для сдачи в аренду приезжим специалистам, что помогло бы привлечь их в регион. "Это не вопрос города. Город не может этим заниматься, мы не является коммерческим предприятием", - сказал он, добавив, что местные заводы могли бы сами договориться со строителями о возведении арендного жилья для своих работников.

При этом Тоотс выступил за строительство муниципального жилья, но с другими целями. "Мы хотим построить муниципальный арендный дом, где люди, которые не могут снять себя жилье, оплачивали бы только эксплуатационные расходы", - сказал мэр Нарвы.