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Шестерых молдаван, израильтянина и американца развернули на восточной границе

Эрик Калда
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

За последние сутки на границе в Нарве развернули 11 иностранцев.

За сутки шестерым гражданам Молдовы, двум украинцам, одному израильтянину, одному россиянину и одному американцу не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе.

Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.

Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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