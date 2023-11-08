Шестерых молдаван, израильтянина и американца развернули на восточной границе

За последние сутки на границе в Нарве развернули 11 иностранцев.
За сутки шестерым гражданам Молдовы, двум украинцам, одному израильтянину, одному россиянину и одному американцу не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе.
Наиболее распространенными причинами остановки были то, что у людей не было необходимых документов для въезда в страну, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе собеседования было установлено, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны.
Иностранцам был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.