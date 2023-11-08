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Суд отправил за решетку двух водителей за превышение скорости

Эрик Калда
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Вируская тюрьма.
Вируская тюрьма. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд отправил в арестный дом двух водителей, пойманных на выходных за превышение скорости на трассе Йыхви-Тарту.

По сообщению Йыхвиского отделения полиции, в субботу днем ​​радар зафиксировал автомобиль, который мчался со скоростью 157 км/ч, при этом разрешенная скорость составляет там 90 км/ч.

Ближе к вечеру того же дня полицейские установили скорость второго автомобиля на уровне 170 км/ч.

Оба водителя были отстранены от вождения.

На судебном заседании, состоявшемся во вторник, обоим мужчинам также были назначены наказания за нарушение правил дорожного движения. Если первый водитель был приговорен к двум суткам ареста и лишен водительских прав на полгода, то второго мужчину суд приговорил к 10 суткам ареста и он не имеет права садится за руль в течение трех месяцев.

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