Кохтла-Ярве приглашает отметить День отца в ледовом холле

В программу праздника в честь Дня отца входят чествование нынешнего кохтла-ярвеского отца года Урмо Тапнера и выступления клуба фигурного катания на коньках "Ice Way", клуба "Diana" и иллюзиониста Дмитрия Зорина. Можно будет также самим выйти на лед покататься на коньках. Вход на мероприятие свободный, прокат коньков стоит 2 евро, детям до 12 лет (включительно) и пенсионерам - 1 евро.

- Мы решили провести мероприятие в честь Дня отца на этот раз именно в нашем ледовом холле, ведь Кохтла-Ярве - одно из всего лишь пяти самоуправлений Эстонии, где можно круглый год заниматься коньковым спортом, - сказала мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер.

Она добавила, что в городе действуют несколько хоккейных и коньковых клубов хорошего уровня, многие горожане будто выросли на коньках и передают любовь к катанию дальше своим детям. "Еженедельные катания на коньках очень популярны, а нынешнее мероприятие сделают особенным выступления иллюзиониста, фигуристов и более праздничная, чем обычно, атмосфера".

Недавно коньковый парк ледового холла пополнился 50 парами новехоньких коньков.

- Старые коньки свое отслужили, и мы планируем поэтапно заменить в течение года весь коньковый парк, чтобы предложить горожанам более хорошие условия для активного времяпровождения. Надеемся, что такой формат Дня отца привлечет на место и тех, кто обычно на лед не выходит, чтобы в них тоже проснулся интерес к конькам и наши клубы получили пополнение, - отметила Вирве Линдер.