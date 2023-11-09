Маленькими шагами в большое искусство

Кохтлаярвеска Ирина Хорева увлеклась шитьем из лоскутков четыре года назад, начинала с простых вещей, а теперь из ее рук рождаются настоящие шедевры. Это подтверждают экспозиция и множество восторженных откликов в книге отзывов.

Она впервые показывает свои творения широкой публике. Рассказывает, что и сама не предполагала, что эта кропотливая работа настолько ее увлечет. Ирина - медсестра, работает в Ида-Вируской центральной больнице, а шитье - это ее способ релакса на досуге. Говорит, что изобразительное искусство всегда увлекало, занимается в арт-студии Йыхвиского центра культуры и интересов у Ирины Балевой. На выставке можно увидеть ее шарфы и платки в стиле батика.

- Мой вдохновитель и учитель в лоскутном шитье - Галина Козулина, которую знают не только в Ида-Вирумаа, но и далеко за пределами страны. Она всегда готова дать дельный совет и помочь, - благодарна Ирина. - Сначала я думала, что это просто - подбери кусочки и сшивай. Но не тут-то было, нужны и навыки, и точные математические расчеты, ошибешься на пару миллиметров - и рисунок "поплывет", придется распарывать и начинать сначала...

Ирина подчеркивает, что делает лишь первые шаги в этом бескрайнем искусстве. Начинала с простых одеял, теперь создает настоящие текстильные картины, причем то, что они не написаны красками, а собраны из лоскутков, можно разглядеть только подойдя очень близко. Правда, краски тоже иногда использует - сама красит кусочки тканей в нужные оттенки, а это, по ее словам, не менее увлекательный процесс.

Картины из лоскутков - вдохновение автора передается и зрителям. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik