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Вода в парковом озере Кохтла-Ярве качественная

Эрик Калда
, журналист
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Озеро в народном парке Кохтла-Ярве.
Озеро в народном парке Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Департамент здоровья оценил качество воды для купания в Кохтла-Ярве на основе проб за четыре года (2020-2023) и установил, что она соответствует нормам.

Место для купания в народном парке Кохтла-Ярве оценено на "хороший" класс качества, что означает: качество воды соответствует требованиям и пригодно для купания.

Показатели кишечной палочки и кишечных энтерококков, на основании которых оценивается качество, оказались ниже установленных предельных норм. Эти цифры свидетельствуют о том, что вода микробиологически безопасна и не представляет опасности для купающихся, сообщил Департамент здоровья.

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