Вода в парковом озере Кохтла-Ярве качественная

Место для купания в народном парке Кохтла-Ярве оценено на "хороший" класс качества, что означает: качество воды соответствует требованиям и пригодно для купания.

Показатели кишечной палочки и кишечных энтерококков, на основании которых оценивается качество, оказались ниже установленных предельных норм. Эти цифры свидетельствуют о том, что вода микробиологически безопасна и не представляет опасности для купающихся, сообщил Департамент здоровья.