ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы оцениваете шансы партии "Isamaa" войти в правительство?

Политолог Тынис Саартс считает крайне вероятным, что быстро набирающая популярность в настоящее время партия "Isamaa" (по данным опроса "Norstat", поддержка "Isamaa" на этой неделе выросла уже до 22,6 процента и отстает менее чем на один процент от EKRE, которая пока держится на первом месте) рано или поздно войдет в правительство.
Председатель партии "Isamaa" УРМАС РЕЙНСАЛУ:
- Тынис Саартс прав, что ни одно правительство в Эстонии не продержалось вместе четыре года. Но могу ли я представить, что "Isamaa" пойдет в качестве подменной партии прикрывать Партию реформ, чтобы та могла продолжать свою нынешнюю враждебную экономике политику? Этот ответ - нет. Никому не стоит этого ожидать.
Политическое руководство Эстонии нуждается в принципиальной корректировке. Сейчас мы наблюдаем фундаментальное изменение политического ландшафта. Во многом это связано с политикой нынешнего правительства, которая уже не соответствует ожиданиям общества.