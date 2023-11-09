ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы оцениваете шансы партии "Isamaa" войти в правительство?

Политолог Тынис Саартс считает крайне вероятным, что быстро набирающая популярность в настоящее время партия "Isamaa" (по данным опроса "Norstat", поддержка "Isamaa" на этой неделе выросла уже до 22,6 процента и отстает менее чем на один процент от EKRE, которая пока держится на первом месте) рано или поздно войдет в правительство.