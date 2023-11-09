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Ида-вируские самоуправления отказываются вмешиваться в зарплатный спор учителей

Министерство напрасно ждет волости и города на переговоры о зарплате педагогов
Эрик Калда
, журналист
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Шествие Нарвской эстонской гимназии 1 сентября к строящемуся зданию школы, которое будет готово к новому году. В предстоящую пятницу коллектив этой гимназии присоединится к предупредительной забастовке учителей.
Шествие Нарвской эстонской гимназии 1 сентября к строящемуся зданию школы, которое будет готово к новому году. В предстоящую пятницу коллектив этой гимназии присоединится к предупредительной забастовке учителей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Хотя Министерство образования и науки отправило в конце прошлой недели самоуправлениям письмо с предложением прислать своих уполномоченных представителей в эту пятницу в Таллинн, где начнут решать спор о зарплатах между министерством и Союзом работников образования Эстонии (EHL), большинство ида-вируских самоуправлений этого не сделают, объясняя это тем, что их вопрос учительских зарплат не касается.

В предстоящую пятницу, когда в Эстонии состоится предупредительная забастовка работников образования, участники которой потребуют от правительства гарантий зарплаты и выполнения своих обещаний, при посредничестве госпримирителя состоятся также переговоры между министерством и EHL.

Самоуправления отказываются

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