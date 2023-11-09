Хотя Министерство образования и науки отправило в конце прошлой недели самоуправлениям письмо с предложением прислать своих уполномоченных представителей в эту пятницу в Таллинн, где начнут решать спор о зарплатах между министерством и Союзом работников образования Эстонии (EHL), большинство ида-вируских самоуправлений этого не сделают, объясняя это тем, что их вопрос учительских зарплат не касается.
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Ида-вируские самоуправления отказываются вмешиваться в зарплатный спор учителей
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