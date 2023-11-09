ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Почему в Ида-Вирумаа забастовка учителей не популярна?

"Северное побережье" написало на этой неделе, что большинство работников школ и детских садов Ида-Вирумаа не примут участие в предупредительной забастовке, которая состоится в пятницу. В этом отношении мы отличаемся от некоторых регионов Эстонии: например, в Тарту в забастовке участвуют практически все школы и детские сады.
Но, вероятно, есть несколько причин, почему по-разному относятся к вопросу забастовки. Во-первых, как сказала член правления Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих, в здешних школах профсоюзы не очень популярны. Но профсоюз в каком угодно учреждении или предприятии не является чем-то, что рождается через административную командную цепочку, - инициатива для этого должна исходить от самих работников.
Во-вторых, нельзя забывать, что с этого учебного года зарплата педагогов, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, значительно выше, чем у их коллег в других регионах. Это может быть одной из причин, почему некоторые учителя не считают уместным идти и еще что-то требовать. Но, как сказала Дитрих, правительство может в любой момент отобрать эту надбавку - ни в каких соглашениях это не прописано. А вот те учителя, которые решили участвовать в забастовке, ратуют за лучшую зарплату также здешних учителей вне зависимости от доплат.
В сегодняшнем "Северном побережье" мы также пишем о том, как местные власти не хотят садиться за стол спора о зарплате учителей. Но в душе они, наверное, скорее склонны встать на сторону учителей. Потому что на самом деле многим самоуправлениям приходилось выделять дополнительные деньги на зарплаты учителям из собственного кармана, потому что они поставлены государством в вынужденное положение из-за действующей системы подушных денег.