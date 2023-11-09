ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Почему в Ида-Вирумаа забастовка учителей не популярна?

Но, вероятно, есть несколько причин, почему по-разному относятся к вопросу забастовки. Во-первых, как сказала член правления Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих, в здешних школах профсоюзы не очень популярны. Но профсоюз в каком угодно учреждении или предприятии не является чем-то, что рождается через административную командную цепочку, - инициатива для этого должна исходить от самих работников.

Во-вторых, нельзя забывать, что с этого учебного года зарплата педагогов, преподающих на эстонском языке в Ида-Вирумаа, значительно выше, чем у их коллег в других регионах. Это может быть одной из причин, почему некоторые учителя не считают уместным идти и еще что-то требовать. Но, как сказала Дитрих, правительство может в любой момент отобрать эту надбавку - ни в каких соглашениях это не прописано. А вот те учителя, которые решили участвовать в забастовке, ратуют за лучшую зарплату также здешних учителей вне зависимости от доплат.