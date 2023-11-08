Полиция ищет свидетелей ДТП со смертельным исходом в Нарве

В субботу вечером, 4 ноября на проспекте Кангеласте в Нарве произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором 65-летний мужчина на пешеходном переходе сбил 67-женщину, переходящую дорогу. Пешехода доставили в больницу, но, к сожалению, полученные травмы оказались столь тяжелыми, что в воскресенье женщина скончалась.

Подробности несчастного случая выясняются. Полиция просит людей, ставших свидетелями этого трагичного случая, либо тех, у которых есть другая важная информация в связи с этим ДТП, связаться со следователем процессуальной группы Нарвского отделения полиции Вероникой Наролиной, по номеру телефона 357 6026, или написать на адрес