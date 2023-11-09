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Прекращение европоддержки приведет к росту цены на воду

Кюлли Крийс
, журналист
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С помощью евроденег предприятия водоснабжения заменили и построили десятки километров трасс водоснабжения и канализации, а также очистные сооружения. Впредь им придется обходиться своими деньгами.
С помощью евроденег предприятия водоснабжения заменили и построили десятки километров трасс водоснабжения и канализации, а также очистные сооружения. Впредь им придется обходиться своими деньгами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В течение 20 лет водное хозяйство развивалось с помощью евросубсидий, но в будущем водным предприятиям придется справляться самим, а более мелкие не выживут без резкого повышения цены на воду.

Европейский союз больше не поддерживает водное хозяйство. Чтобы сохранить достигнутый хороший уровень, в течение десяти лет необходимо инвестировать два миллиарда евро, что приведет к росту цен на воду. Небольшие предприятия, которые не смогут выполнить более строгие требования, должны будут объединиться или прекратить свою деятельность.

Ведущая группа по услуге водоснабжения, созданная Министерством климата, должна в течение двух лет разработать государственную программу реорганизации водного хозяйства, чтобы услуга была качественная и людям было по силам за нее платить.

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Экономика
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