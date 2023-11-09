Прекращение европоддержки приведет к росту цены на воду

Европейский союз больше не поддерживает водное хозяйство. Чтобы сохранить достигнутый хороший уровень, в течение десяти лет необходимо инвестировать два миллиарда евро, что приведет к росту цен на воду. Небольшие предприятия, которые не смогут выполнить более строгие требования, должны будут объединиться или прекратить свою деятельность.