ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль "KinoFF" начался в Кохтла-Ярве

Фестивальные мероприятия начались с мультимедийного дня для детей - тридцать юных кинолюбителей учились создавать мультфильм под руководством опытных менторов, среди которых была и столичный режиссер Вера Пирогова. За полтора часа ребята постарались воплотить на экране свои задумки. Подобные мастер-классы пройдут в Йыхви и Нарве, а лучшие работы будут отмечены в день закрытия фестиваля 19 ноября в нарвском концертном доме "Женева".