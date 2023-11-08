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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фестиваль "KinoFF" начался в Кохтла-Ярве

Ирина Кивисельг
, журналист
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Фестиваль "KinoFF" учит не только смотреть, но и создавать кино. На мастер-классе в "Croissant" днем был аншлаг.
Фестиваль "KinoFF" учит не только смотреть, но и создавать кино. На мастер-классе в "Croissant" днем был аншлаг. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В небольшом кафе "Croissant" 7 ноября было особенно многолюдно до позднего вечера - здесь начался Ида-Вирумааский кинофестиваль "KinoFF", который в пятый раз проходит под эгидой таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF).

Фестивальные мероприятия начались с мультимедийного дня для детей - тридцать юных кинолюбителей учились создавать мультфильм под руководством опытных менторов, среди которых была и столичный режиссер Вера Пирогова. За полтора часа ребята постарались воплотить на экране свои задумки. Подобные мастер-классы пройдут в Йыхви и Нарве, а лучшие работы будут отмечены в день закрытия фестиваля 19 ноября в нарвском концертном доме "Женева".

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