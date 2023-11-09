Уроженка Нарва-Йыэсуу Мария Селецкая станет музыкальным руководителем Английского национального балета

- Пост музыкального руководителя Английского национального балета знаменует собой начало новой захватывающей главы в моей карьере, чему я очень рада. Я с интересом жду возможности поработать с Аароном Шоном Уоткином, творческим руководителем Английского национального балета, и поделиться своей любовью к музыке с музыкантами и танцорами Английского национального балета и, конечно же, с публикой, - прокомментировала Селецкая.

На сегодня 39-летняя Селецкая начинала свое обучение в Таллиннском балетном училище в возрасте девяти лет, после окончания начальной школы в Нарва-Йыэсуу. Одна из ее первых учительниц, Тийу Рандвийр, вспомнила в разговоре с "Северным побережьем", что Мария была "ученицей с очень скучными оценками". "У нее были сплошные пятерки", - улыбнулась Рандвийр.

Селецкая окончила Таллиннское балетное училище в 2002 году, а затем в качестве стипендиатки "Vaganova-Prix" училась в продвинутом классе Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. В 2006 году она окончила Таллиннский университет по специальности "хореография". В 2011-2012 годах изучала теорию музыки, гармонию и оркестровку в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США.

В 2003-2005 годах Селецкая была артисткой балета Национальной оперы "Estonia". В 2005-2009 годах работала в Берлинском государственном балете в Германии сначала как артист группы, затем как солистка, участвуя в постановках Владимира Малахова, Патриса Барта и других. В 2009-2010 годах Селецкая была примой Цюрихского балета в Швейцарии, в 2011 году стала примой Королевского балета Фландрии в Антверпене, Бельгия.