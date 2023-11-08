Член парламента Белобровцев о забастовке учителей: со стороны Минобра было бы честнее сосредоточитсья на сути проблемы

"Однако после того, как председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри публично и однозначно опроверг все эти утверждения, упомянув, что письмо министерства «полно фактических ошибок, лжи и демагогии», и стало понятно, что никого из работников сферы образования оно не напугало, Министерство образования «включило заднюю». Теперь они утверждают, что хотя по-прежнему «не чувствуют, что забастовка учителей соответствовала бы закону, они не будут ограничивать ее организацию"".

По его словам один из соратников по партии министра образования Кристины Каллас Eesti200 даже сказал новостям ERR на русском языке, что это письмо - «ляп чиновника». Но почему-то общественность узнала об этом ляпе только теперь, когда Союз работников образования уже разъяснил ситуацию и рассеял утверждения из министерского письма.