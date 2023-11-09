Ragn-Sells приступит к переработке сланцевой золы

В Ида-Вирумаа собралось около миллиарда тонн промышленных отходов, из которых примерно половину составляет сланцевая зола. Работы по обогащению именно этого материала и начало предприятие R-S OSA Service OÜ. По словам руководителя предприятия Алара Салусте, целью компании является создание совершенно новых решений в области экономики замкнутого цикла.

«Наше производство придерживается принципа, согласно которому все материалы, выходящие из производства, находят применение, и отходы не образуются», - сказал Салусте.

Целью предприятия является разработка промышленных технологий для получения из сланцевой золы сверхчистого карбоната кальция. «Важно, что наша технология переработки отходов является экологически безопасной и что из золы, помимо карбоната кальция, можно также получить соединения магния, алюминия и кремния. Все это сырье, необходимое для различных отраслей промышленности по всей Европе», - пояснил Салусте. По его словам, потенциальными клиентами могут быть строительные, электронные, а также медицинские или пищевые отрасли.