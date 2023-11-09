Стал известен победитель архитектурного конкурса главной улицы Нарвы

Задачей архитектурного конкурса главной улицы Нарвы было найти лучшее городское видение де-факто главной улицы Нарвы – Таллиннского шоссе, проходящего через город Нарву, и городского пространства, окружающего кольцевую развязку П. Кереса в центре города.

Сегодня главной улице города недостает четкой идентичности и пространственной динамики, окружающее городское пространство не разделено на зоны и не организовано: фасады зданий, уличная мебель, деревья и другие элементы существуют рядом, но не объединены в общее логическое целое. Поэтому основной задачей конкурса было соединить с помощью главной улицы разные части города Нарвы, превратить Таллиннское шоссе из разделяющего в объединяющий фактор.

По словам главного архитектора Нарвской городской управы Пеэтера Тамбу, конкурс завершен и победителя уже определили. «На архитектурный конкурс поступило 6 заявок с ключевыми словами: «Tänav-ruum», «Greenholm», «Yakitori», «Triiv», «Portaal», «Vaateaken», все они были допущены к оцениванию. Жюри проанализировало и оценило соответствие содержание представленных концептуальных проектов условиям, изложенным в конкурсном задании, принимая во внимание концептуальное, художественное и формальное качество проектов, ясность, функциональность и гибкость общего решения, а также соответствие окружающему городскому пространству и планировочное решение», — добавил Пеэтер Тамбу.