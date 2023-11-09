Стал известен победитель архитектурного конкурса главной улицы Нарвы

В Нарве объявлена работа-победитель архитектурного конкурса Таллиннского шоссе.
Задачей архитектурного конкурса главной улицы Нарвы было найти лучшее городское видение де-факто главной улицы Нарвы – Таллиннского шоссе, проходящего через город Нарву, и городского пространства, окружающего кольцевую развязку П. Кереса в центре города.
Сегодня главной улице города недостает четкой идентичности и пространственной динамики, окружающее городское пространство не разделено на зоны и не организовано: фасады зданий, уличная мебель, деревья и другие элементы существуют рядом, но не объединены в общее логическое целое. Поэтому основной задачей конкурса было соединить с помощью главной улицы разные части города Нарвы, превратить Таллиннское шоссе из разделяющего в объединяющий фактор.
По словам главного архитектора Нарвской городской управы Пеэтера Тамбу, конкурс завершен и победителя уже определили. «На архитектурный конкурс поступило 6 заявок с ключевыми словами: «Tänav-ruum», «Greenholm», «Yakitori», «Triiv», «Portaal», «Vaateaken», все они были допущены к оцениванию. Жюри проанализировало и оценило соответствие содержание представленных концептуальных проектов условиям, изложенным в конкурсном задании, принимая во внимание концептуальное, художественное и формальное качество проектов, ясность, функциональность и гибкость общего решения, а также соответствие окружающему городскому пространству и планировочное решение», — добавил Пеэтер Тамбу.
По мнению жюри, наиболее тщательно и детально продуманным решением оказалось «Vaateaken», которое подходит как по дизайну, так и по функциональности. «Эта работа отличается от всех остальных: здесь есть попытка найти способ использовать уже построенную кольцевую развязку без серьезных модификаций. Кроме того, предлагаемое решение соединяет Таллиннское шоссе и Петровскую площадь лучше, чем сейчас и чем предлагалось в других конкурсных работах», — сказал Пеэтер Тамбу.
Общий призовой фонд архитектурного конкурса составлял 19 000 евро.
Первая премия (9 000 евро) была присуждена архитектурному бюро LARStuudio OÜ (ранее 4Arhitekt OÜ) за концептуальный проект «Vaateaken».
Вторая премия (6 000 евро) досталась авторам концептуального проекта «Yakitori» из архитектурного бюро OÜ STUUDIO TALLINN.
Кроме того, две поощрительные премии по 2 000 евро каждая, были вручены архитектурному бюро Laura Liis Vilbiks за концептуальный проект „Greenholm“ и архитектурному бюро OÜ Stuudio TÄNA за концептуальный проект „Triiv“.
Во время оценки в состав жюри конкурса входили директор Департамента архитектуры и городского планирования Нарвского Городской управы Кайе Энно, главный архитектор Пеэтер Тамбу, архитектор Силле Пихлак Сави, архитектор Тынис Сави, старший специалист по дорогам Нарвской Городской управы и архитектор Тоомас Мяги.