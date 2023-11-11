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ОПРОС ⟩ Оправданны ли забастовки учителей?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Предупреждение о забастовке учителей в 2019 году. Снимок иллюстративный..
Предупреждение о забастовке учителей в 2019 году. Снимок иллюстративный.. Фото: Sander Ilvest
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Евгения ПЛЕССКАЯ, безработная:

- Думаю, что не совсем правильно бастовать. Я с Украины приехала, там учителям много меньше платят. Если скучно, почему не побастовать? Это дело каждого, но, по-моему, у педагогов есть дела поважнее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Светлана СИНЕЛЬНИКОВА, безработная:

- Конечно оправданны. Они должны как-то свои права защищать. Как еще их услышат? Может, каким-то родителям не нравится, но переживут. Мои дети тоже ходили в школу, и знаю, что это такое - всем учителям надо при жизни памятники ставить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аве РАНДЕ, пенсионер:

- Пусть добиваются своих прав, как могут. Воспитание детей в детсаду, школе - везде труд не с восьми до семнадцати, а круглые сутки. Готовиться, постоянно учиться. И так всю жизнь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Вадим НИКИТИН, учитель музыки:

- Да. Сам тоже буду участвовать. Учителям нелегко в моральном плане, и это надо поддержать, чтобы об этом знали. Учителя должны заявлять о себе, потому что это - будущее. Без будущего нет общества. К сожалению, зарплаты учителей по интересам сильно отличаются от зарплат работающих в общеобразовательных школах. Было бы хорошо, чтобы профсоюз школ по интересам тоже больше старался нас защищать.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Матти РЕГО, пенсионер:

- У меня дочь учительница, знаю о проблемах. Если Рийгикогу говорит, что зарплата нужна высокая, а то никто не придет в школы, так и есть. Сейчас жизнь поменялась, в мое время учитель был авторитетом, а сейчас могут и на "ты", и обругать. Очень крепкие нервы должны быть у учителей, зарплаты должны это тоже учитывать.

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