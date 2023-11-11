ОПРОС ⟩ Оправданны ли забастовки учителей?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Евгения ПЛЕССКАЯ, безработная: - Думаю, что не совсем правильно бастовать. Я с Украины приехала, там учителям много меньше платят. Если скучно, почему не побастовать? Это дело каждого, но, по-моему, у педагогов есть дела поважнее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана СИНЕЛЬНИКОВА, безработная: - Конечно оправданны. Они должны как-то свои права защищать. Как еще их услышат? Может, каким-то родителям не нравится, но переживут. Мои дети тоже ходили в школу, и знаю, что это такое - всем учителям надо при жизни памятники ставить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аве РАНДЕ, пенсионер: - Пусть добиваются своих прав, как могут. Воспитание детей в детсаду, школе - везде труд не с восьми до семнадцати, а круглые сутки. Готовиться, постоянно учиться. И так всю жизнь.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Вадим НИКИТИН, учитель музыки: - Да. Сам тоже буду участвовать. Учителям нелегко в моральном плане, и это надо поддержать, чтобы об этом знали. Учителя должны заявлять о себе, потому что это - будущее. Без будущего нет общества. К сожалению, зарплаты учителей по интересам сильно отличаются от зарплат работающих в общеобразовательных школах. Было бы хорошо, чтобы профсоюз школ по интересам тоже больше старался нас защищать.