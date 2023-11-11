"Каравану" - 40 ⟩ На сцену в Йыхви выйдут легенды эстонской поп-музыки

Карл Мадис, Лейла Миллер, Марью Ляник, Иво Линна и Меэлис Пундер в предстоящую среду, 15 ноября, выйдут на сцену Йыхвиского концертного дома, чтобы вместе отпраздновать 40-летний юбилей очень популярного в свое время ансамбля "Караван".
Певец и саксофонист Карл Мадис, входящий в состав "Каравана" с момента основания ансамбля, сказал, что концерт будет редким как по составу, так и по репертуару. "Концертов в таком составе, вероятно, больше никогда не будет", - сказал он о юбилейном туре, который состоит всего из четырех концертов в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви.
По словам Карла Мадиса, Лейла Миллер, входившая в первоначальный состав "Каравана", в последние десятилетия редко выступала на публике. "Но она в очень хорошей форме и очень классно поет. Было здорово, что она сразу согласилась присоединиться к нашему юбилейному концерту", - сказал Мадис.
По словам Мадиса, после более чем 30-летнего перерыва к группе на юбилейном концерте присоединится Меэлис Пундер, который играл на бас-гитаре и пел в "Караване" в 1980-е годы.
С Иво Линна "Караван" был связан благодаря успешному проекту "Kollane Allveelaev G" начала 1990-х годов, который в то время собирал десятки тысяч людей на концертах, где исполнялись эстоноязычные версии хитов 1960-х годов.
Марью Ляник исполнит как песни "Каравана", так и свои собственные.
По словам Карла Мадиса, на юбилейном концерте прозвучат как самые известные песни "Каравана", так и композиции, которые группа не исполняла десятилетиями. Среди них, например, написанная на музыку Пола Маккартни "Ärka kaunis maa", где Меэлис Пундер солирует звонким тенором и которую телезрители наверняка помнят по клипу, снятому в Кадриорге. "Мы придумали эту песню в тот момент, когда появилась надежда, что Эстония проснется и станет свободной", - вспоминает Мадис.
Также "Караван" очень давно не исполнял глубокомысленную песню Кенни Роджерса "Võõras", которая появилась еще в 1987 году на второй виниловой пластинке группы.
По словам Карла Мадиса, концерт покажет среди прочего, что музыкантов "Каравана" связывают несколько поколений. Если веселую песню "Me armastame suplemist" более 30 лет назад вместе с "Караваном" исполняла племянница гитариста группы Агу Таммеорга, то на этом концерте споет дочь нынешнего барабанщика Марко Сирила.
Мадис признается, что составление программы юбилейного концерта было настоящей головной болью, ведь в репертуаре ансамбля за 40 лет были сотни песен. "В общем получилась большая и насыщенная программа. В воскресенье мы проведем полноценную репетицию, и, боюсь, нам придется исключить некоторые из запланированных песен, чтобы концерт не затянулся слишком сильно, - сказал Карл Мадис. - Но этот концерт немного отражает то время, когда мы все были на пике своей популярности".
Карл Мадис сказал, что если поначалу организатор планировал провести юбилейные концерты "Каравана" только в трех эстонских концертных домах, то по его просьбе туда был включен и Йыхви. "Сколько бы я ни выступал в Йыхви, здесь всегда было много народу и теплый прием. Я сказал, что мы обязательно должны приехать в Йыхви с юбилейным концертом".
Ансамбль "Караван"
- В первый состав ансамбля, созданного в 1983 году, входили Карл Мадис, Лейла Миллер, Меэлис Пундер, Агу Таммеорг, Аарне Салувеэр и Яан Карп. Название ансамблю предложил юморист, а впоследствии король Королевства Торгу Кирилл Тейтер.
- Лейла Миллер пробыла в ансамбле всего один год, поскольку летом 1984 года она вместе с мужем Вальдо Рандпере сбежала в Швецию.
- Ядро группы сохранялось до начала 1990-х годов. Позднее Карл Мадис собрал новых музыкантов "Каравана".
- Расцвет группы пришелся на середину 1980-х годов, когда "Караван", по опросам публики, несколько лет подряд признавался самой популярной группой Эстонии. Однако востребованным исполнителем ансамбль остается и по сей день.
- Во второй половине 1980-х годов "Караван" выпустил с небольшими интервалами целых три виниловых пластинки, что само по себе было достижением по тем временам.
- В репертуаре ансамбля сотни песен. Наиболее известные из них - "Pärlipüüdja", "Talveöö", "Talv mu toas", "Peitus", "Ainus soov", "Seisvad seierid" и др.