"Каравану" - 40 ⟩ На сцену в Йыхви выйдут легенды эстонской поп-музыки

Певец и саксофонист Карл Мадис, входящий в состав "Каравана" с момента основания ансамбля, сказал, что концерт будет редким как по составу, так и по репертуару. "Концертов в таком составе, вероятно, больше никогда не будет", - сказал он о юбилейном туре, который состоит всего из четырех концертов в Таллинне, Пярну, Тарту и Йыхви.

По словам Карла Мадиса, Лейла Миллер, входившая в первоначальный состав "Каравана", в последние десятилетия редко выступала на публике. "Но она в очень хорошей форме и очень классно поет. Было здорово, что она сразу согласилась присоединиться к нашему юбилейному концерту", - сказал Мадис.

По словам Мадиса, после более чем 30-летнего перерыва к группе на юбилейном концерте присоединится Меэлис Пундер, который играл на бас-гитаре и пел в "Караване" в 1980-е годы.

С Иво Линна "Караван" был связан благодаря успешному проекту "Kollane Allveelaev G" начала 1990-х годов, который в то время собирал десятки тысяч людей на концертах, где исполнялись эстоноязычные версии хитов 1960-х годов.

Марью Ляник исполнит как песни "Каравана", так и свои собственные.