МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.11-16.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 16 ноября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 10 ноября
* В Йыхви в кинотеатре "Apollo" с 12.00 и в Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 под эгидой кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - V кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": "Minu isa" / "Мой папа". Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Коля Блахер (скрипка; Германия) и Таллиннский камерный оркестр. В программе: "Времена года" Вивальди и "Метаморфозы" Штрауса. Билет - 17-22 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Sõda ja rahu" / "Война и мир". Билет - 13 и 19 евро.
Суббота, 11 ноября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - театр "Tuuleveski": "Дюймовочка", спектакль для детей. Билет - 10 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: День отца, мастерим открытки. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В Йыхви в кинотеатре "Apollo" с 13.00 под эгидой кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - V кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - märdipäev / Мартов день: в гостях Мярт Трейер с новыми рассказами и новой книгой. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Сакаском народном доме в 16.00 в рамках концертов на пикниковой сцене - концерт-благодарность "Loome meeleolu!" / "Создаем настроение!". Для спонсоров вход бесплатный, для остальных - 10 евро. Работает кафе. Больше информации: тел. 514 3930, Тоомас.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 в рамках Международного фестиваля духовной музыки "Credo" - концерт мужского вокального ансамбля "Мусикели" (Грузия). Билет - 20,50-24,50 евро.
Воскресенье, 12 ноября
* В Йыхви в кинотеатре "Apollo" с 12.00 под эгидой кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - V кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.
* В Вокаской библиотеке в 14.00 - встреча с писателем Мяртом Трейером. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 17.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского: выступают Майкл Фойл (скрипка; Великобритания) и Нарвский симфонический оркестр. Билет - 10 евро.
Вторник, 14 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки музея Украины "Pidu" / "Праздник".
Среда, 15 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гала-концерт "Karavan 40". Билет - 34-39 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Anne Paluver ikka veel 27" / "Анне Палувер все еще 27", спектакль Театра комедии. Билет - 20-22 евро.
* В Нарве в клубе "Geneva" в 19.00 - концерт группы "Кaста". Билет - 20-30 евро.
Четверг, 16 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - Сепо Сеэман в монокомедии "Eesti mees ja tema poeg" / "Эстонский мужчина и его сын". Билеты в предварительной продаже в "Fienta" и в Мяэтагузеском народном доме до 12 ноября - 18 евро, позже - 21 евро. Кафе хутора Тагавялья открыто с 18.00 до 19.00 и в перерыве спектакля.
СПОРТ
Пятница, 10 ноября
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день первый.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Welco II" (Тарту).
* В спортхолле Майдлаской школы в 19.30 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Jõhvi gümnaasium" / СК "Karjamaa".
Суббота, 11 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир Мартова дня по русским шашкам.
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортцентра "Wiru" в 11.00 - Кубок Ида-Вирумаа по плаванию; день второй.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока по петанку, дуплет.
* В Кохтла-Ярвеском спортцентре - народная лига по баскетболу: 12.00 - БК "HITO" - "Haljala NGU", 14.00 - "Enteh" - БК "Narva".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - "Viimsi JK II".
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - ФК "Ganza" (Нарва).
Воскресенье, 12 ноября
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).