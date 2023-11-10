МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.11-16.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 10 ноября

* В Йыхви в кинотеатре "Apollo" с 12.00 и в Нарве в концертном зале "Geneva" в 19.00 под эгидой кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - V кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски": "Minu isa" / "Мой папа". Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Коля Блахер (скрипка; Германия) и Таллиннский камерный оркестр. В программе: "Времена года" Вивальди и "Метаморфозы" Штрауса. Билет - 17-22 евро.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Sõda ja rahu" / "Война и мир". Билет - 13 и 19 евро.

Суббота, 11 ноября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - театр "Tuuleveski": "Дюймовочка", спектакль для детей. Билет - 10 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: День отца, мастерим открытки. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.

* В Йыхви в кинотеатре "Apollo" с 13.00 под эгидой кинофестиваля "Темные ночи" (PÖFF) - V кинофестиваль "KinoFF". Информация: kinoff.ee.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - märdipäev / Мартов день: в гостях Мярт Трейер с новыми рассказами и новой книгой. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В Сакаском народном доме в 16.00 в рамках концертов на пикниковой сцене - концерт-благодарность "Loome meeleolu!" / "Создаем настроение!". Для спонсоров вход бесплатный, для остальных - 10 евро. Работает кафе. Больше информации: тел. 514 3930, Тоомас.