Забастовка учителей закончилась ⟩ "У нас в Ида-Вирума все прошло очень хорошо!"

Руководитель Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих сказала, что в уезде бастовали большинство школ, где действует профсоюз. "У нас все прошло очень хорошо, я боялась худшего", - прокомментировала она свое опасение относительно пассивности здешних учителей.

В уезде имеются два профсоюза работников образования: Ида-Вирумааский союз работников образований и Кохтла-Ярвеский союз работников образования.

Насколько известно, в Кохтла-Ярве бастовали в четырех учреждениях образования: в Ярвеской школе, в гимназии для взрослых, в Славянской и Таммикуской основных школах.

По словам Дитрих, не бастовали в Силламяэ. В Нарве, насколько известно, бастовали 17 учителей эстонской гимназии. Забастовки не было в Ийзакуской и Тойлаской гимназиях, в Кесклиннаской основной школе Йыхви и в люганузеских школах.

Забастовки не было также, как известно, в уездных детских садах.