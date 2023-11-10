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Забастовка учителей закончилась ⟩ "У нас в Ида-Вирума все прошло очень хорошо!"

Эрик Калда
, журналист
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Часовая предупредительная забастовка учителей началась в пятницу в 9 утра, и к 10 часам учащиеся Йыхвиской основной школы начали заходить в здание школы.
Часовая предупредительная забастовка учителей началась в пятницу в 9 утра, и к 10 часам учащиеся Йыхвиской основной школы начали заходить в здание школы. Фото: Peeter Lilleväli

Длившаяся в пятницу утром в течение часа предупредительная забастовка учителей не приняла в Ида-Вирумаа массовых масштабов, однако, по мнению профсоюза, бастующих оказалось больше, чем можно было предположить.

Руководитель Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих сказала, что в уезде бастовали большинство школ, где действует профсоюз. "У нас все прошло очень хорошо, я боялась худшего", - прокомментировала она свое опасение относительно пассивности здешних учителей.

В уезде имеются два профсоюза работников образования: Ида-Вирумааский союз работников образований и Кохтла-Ярвеский союз работников образования.

Насколько известно, в Кохтла-Ярве бастовали в четырех учреждениях образования: в Ярвеской школе, в гимназии для взрослых, в Славянской и Таммикуской основных школах.

По словам Дитрих, не бастовали в Силламяэ. В Нарве, насколько известно, бастовали 17 учителей эстонской гимназии. Забастовки не было в Ийзакуской и Тойлаской гимназиях, в Кесклиннаской основной школе Йыхви и в люганузеских школах.

Забастовки не было также, как известно, в уездных детских садах.

(Более подробно о предупредительной забастовке учителей и о том, почему нарвские учителя на время забастовки пошли в отель и что они там делали, читате в субботнем номере "Северного побережья".)

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