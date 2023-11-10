Забастовка учителей закончилась ⟩ "У нас в Ида-Вирума все прошло очень хорошо!"

Длившаяся в пятницу утром в течение часа предупредительная забастовка учителей не приняла в Ида-Вирумаа массовых масштабов, однако, по мнению профсоюза, бастующих оказалось больше, чем можно было предположить.
Руководитель Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих сказала, что в уезде бастовали большинство школ, где действует профсоюз. "У нас все прошло очень хорошо, я боялась худшего", - прокомментировала она свое опасение относительно пассивности здешних учителей.
В уезде имеются два профсоюза работников образования: Ида-Вирумааский союз работников образований и Кохтла-Ярвеский союз работников образования.
Насколько известно, в Кохтла-Ярве бастовали в четырех учреждениях образования: в Ярвеской школе, в гимназии для взрослых, в Славянской и Таммикуской основных школах.
По словам Дитрих, не бастовали в Силламяэ. В Нарве, насколько известно, бастовали 17 учителей эстонской гимназии. Забастовки не было в Ийзакуской и Тойлаской гимназиях, в Кесклиннаской основной школе Йыхви и в люганузеских школах.
Забастовки не было также, как известно, в уездных детских садах.
(Более подробно о предупредительной забастовке учителей и о том, почему нарвские учителя на время забастовки пошли в отель и что они там делали, читате в субботнем номере "Северного побережья".)
Ключевые слова
- забастовка учителей
- тойлаская гимназия
- Ийзакуская гимназия
- Славянская основная школа города Кохтла-Ярве
- Ярвеская школа города Кохтла-Ярве
- Таммикуская основная школа города Кохтла-Ярве
- Кохтла-Ярвеская гимназия для взрослых
- Аннели Дитрих
- Ида-Вирумааский союз работников образования
- Кохтла-Ярвеский союз работников образования