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Мошенник оставил продавщицу куртки без денег

Эрик Калда
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Кошелек. Иллюстративное фото.
Кошелек. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

9 ноября в полицию обратилась женщина, которая продавала по интернету куртку и стала жертвой мошенничества.

С продавцом связался предполагаемый покупатель, приславший ей якобы линк курьерской службы, женщина его открыла и ввела свои банковские данные.

Позднее она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 2500 евро.

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