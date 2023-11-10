Мошенник оставил продавщицу куртки без денег

Северное побережьеНовостиМошенник оставил продавщицу куртки без денегЭрик Калда10 ноября 2023, 12:21FacebookCommentsКошелек. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees9 ноября в полицию обратилась женщина, которая продавала по интернету куртку и стала жертвой мошенничества.С продавцом связался предполагаемый покупатель, приславший ей якобы линк курьерской службы, женщина его открыла и ввела свои банковские данные.Позднее она обнаружила, что с ее банковского счета пропали 2500 евро.FacebookCommentsКлючевые слова службамошенниккурьерский службы Pекомендуем