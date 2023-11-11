ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Кая Каллас

Когда член Рийгикогу центрист Алексей Евграфов спросил, что правительство может сказать относительно участка шоссе между Йыхви и Нарвой, который давно считается опасным и который государство уже много лет назад обещало перестроить в четырехполосное шоссе, премьер-министр сказала, что эта тема уже неактуальна. Мол, если когда-то там и случались какие-то аварии, то сейчас для правительства большей заботой является шоссе Таллинн-Пярну.

Ту же линию Каллас продолжила, когда другой член парламента Арво Аллер из партии EKRE спросил, что будет через три месяца, когда Россия закроет Ивангородский пограничный пункт для транзитного движения. "Для меня вопрос в том, почему нарвитяне должны ехать туда, в Россию. Я считаю, что это прекрасно, что Россия его закрывает. В Россию действительно не обязательно ехать". И правда, почему они ездят туда, в Россию? Премьер-министр могла бы, например, спросить об этом… своего супруга.