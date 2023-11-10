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Относительная бедность в Ида-Вирумаа снизилась

Эрик Калда
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Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.
Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей. Фото: Tairo Lutter/Postimees

В 2022 году в относительной бедности проживало 22,5% и в абсолютной бедности - 3,5% населения Эстонии. По сравнению с 2021 годом доля населения, проживающего в относительной бедности, уменьшилась на 0,3 процентных пункта, при этом доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, увеличилась на 2,1 процентных пункта, сообщил Департамент статистики.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве.

"В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро", - сказала Реммельг.

Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.

"Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году", - объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Наиболее высоким уровень относительной бедности был в Ляэнеском (34,3%), Вильяндиском (34,3%) и Ляэне-Вируском (33,0%) уездах, наиболее низким - по-прежнему в Харьюском (17,6%), Ярваском (19,1%) и Тартуском (20,5%) уездах. Больше всего показатель относительной бедности повысился в Ляэне-Вируском (10,3 процентных пункта), Ляэнеском (6,5 процентных пункта) и Вильяндиском (4,4 процентных пункта) уездах, и больше всего снизился в Выруском (8,5 процентных пункта), Хийуском (6,3 процентных пункта) и Ида-Вируском (5,2 процентных пункта) уездах.

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