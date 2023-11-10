Относительная бедность в Ида-Вирумаа снизилась

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве.

"В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро", - сказала Реммельг.

Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.

"Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году", - объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.