Относительная бедность в Ида-Вирумаа снизилась

В 2022 году в относительной бедности проживало 22,5% и в абсолютной бедности - 3,5% населения Эстонии. По сравнению с 2021 годом доля населения, проживающего в относительной бедности, уменьшилась на 0,3 процентных пункта, при этом доля населения, проживающего в условиях абсолютной бедности, увеличилась на 2,1 процентных пункта, сообщил Департамент статистики.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве.
"В относительной бедности в прошлом году проживало около 303 900 человек, что примерно на 3000 человек больше, чем в 2021 году. Месячный нетто-доход этих людей с учетом состава домохозяйства был меньше 756 евро", - сказала Реммельг.
Уровень относительной бедности на протяжении многих лет был наиболее высоким прежде всего среди одиноко проживающих пожилых людей.
"Однако в 2022 году уровень относительной бедности вырос более всего в семьях с детьми, прежде всего среди семей с тремя и более детьми. Это на 4,6 процентных пункта больше, чем в 2021 году", - объяснила аналитик и добавила, что среди одиноко проживающих лиц 65 лет и старше в относительной бедности оказалось 79,1% жителей, что на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Наиболее высоким уровень относительной бедности был в Ляэнеском (34,3%), Вильяндиском (34,3%) и Ляэне-Вируском (33,0%) уездах, наиболее низким - по-прежнему в Харьюском (17,6%), Ярваском (19,1%) и Тартуском (20,5%) уездах. Больше всего показатель относительной бедности повысился в Ляэне-Вируском (10,3 процентных пункта), Ляэнеском (6,5 процентных пункта) и Вильяндиском (4,4 процентных пункта) уездах, и больше всего снизился в Выруском (8,5 процентных пункта), Хийуском (6,3 процентных пункта) и Ида-Вируском (5,2 процентных пункта) уездах.