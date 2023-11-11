Учительская стачка в Ида-Вирумаа ⟩ Кто бастовал дома, кто в школе, кто в гостинице

Руководитель Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих сказала, что в уезде бастовали большинство школ, где действует профсоюз. "У нас все прошло в действительности очень хорошо, я боялась худшего", - прокомментировала она свое опасение относительно большой пассивности здешних учителей.