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Учительская стачка в Ида-Вирумаа ⟩ Кто бастовал дома, кто в школе, кто в гостинице

Приличная надбавка охладила протестные настроения
Эрик Калда
, журналист
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В Нарвской эстонской гимназии бастовали примерно половина учителей, которые собрались по этому поводу в гостинице "Inger" и составили обращение к Министерству образования и науки.
В Нарвской эстонской гимназии бастовали примерно половина учителей, которые собрались по этому поводу в гостинице "Inger" и составили обращение к Министерству образования и науки. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Длившаяся в пятницу утром в течение часа предупредительная забастовка учителей не приняла в Ида-Вирумаа массовых масштабов, однако, по мнению профсоюза, забастовщиков оказалось больше, чем можно было предположить.

Руководитель Ида-Вирумааского союза работников образования Аннели Дитрих сказала, что в уезде бастовали большинство школ, где действует профсоюз. "У нас все прошло в действительности очень хорошо, я боялась худшего", - прокомментировала она свое опасение относительно большой пассивности здешних учителей.

Где бастовали, а где - нет

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