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Надежда Цюпа: "Я доказала себе, что я все-таки большая молодец!"

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Учась, Надежда Цюпа ищет возможности изменить что-то в своей жизни. "Будучи взрослой, я хорошо понимаю свои цели и трезво оцениваю свои способности", - признается она.
Учась, Надежда Цюпа ищет возможности изменить что-то в своей жизни. "Будучи взрослой, я хорошо понимаю свои цели и трезво оцениваю свои способности", - признается она. Фото: Erakogu

Надежда живет в Кохтла-Ярве и работает консультантом Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, в Ида-Вирумаа. Когда я прошу ее рассказать о себе, она для начала говорит: "У меня большая семья: муж и четверо детей, младшей дочери четыре года и она ходит в детсад, сын учится во втором классе, дочь - в четвертом, а старший ребенок - в восьмом классе". Имея такую большую семью и работая, Надежда тем не менее закончила нынешней весной с золотой медалью Нарвскую школу для взрослых. Я расспросила ее о том, как она проходила этот путь.

- Почему вы вдруг решили продолжить учебу и получить среднее образование?

- К такому шагу меня подтолкнула встреча в кассе по безработице, когда я пошла поинтересоваться, смогу ли пройти профессиональные дополнительные обучения, чтобы расширить свою квалификацию. К несчастью или к счастью, все курсы, на которые я хотела зарегистрироваться, предполагали наличие среднего образования. В тот момент я и решила, что пойду в среднюю школу.

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