Надежда Цюпа: "Я доказала себе, что я все-таки большая молодец!"

Надежда живет в Кохтла-Ярве и работает консультантом Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, в Ида-Вирумаа. Когда я прошу ее рассказать о себе, она для начала говорит: "У меня большая семья: муж и четверо детей, младшей дочери четыре года и она ходит в детсад, сын учится во втором классе, дочь - в четвертом, а старший ребенок - в восьмом классе". Имея такую большую семью и работая, Надежда тем не менее закончила нынешней весной с золотой медалью Нарвскую школу для взрослых. Я расспросила ее о том, как она проходила этот путь.