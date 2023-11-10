Авели Уусталу на первом снегу в Северной Финляндии пробилась в четвертьфинал

23-летняя Уусталу показала 15-е время в предварительном забеге с 46 участниками. Она уступила лучшей участнице предварительной гонки, олимпийской чемпионке немке Виктории Карл 13,51 секунды.

В своем четвертьфинале Уусталу была четвертой. Поскольку проигрыш самой быстрой участнице этапа, серебряной медалистке Олимпийских игр финке Анне Киллонен, составил более 12 секунд, Уусталу не сумела выйти в полуфинал ни по времени, ни как "везучий проигравший".

На соревнованиях в Олосе с участием готовящихся к началу сезона лыжников из Финляндии, Германии, Норвегии, Австрии и ряда других стран Авели Уусталу стала лучшей из восьми стартовавших эстонцев.