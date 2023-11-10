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Более полутысячи учебных заведений приняли участие в предупредительной забастовке работников образования

Эрик Калда
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Вывеска на двери Йыхвиской основной школы в пятницу утром.
Вывеска на двери Йыхвиской основной школы в пятницу утром. Фото: Пеэтер Лиллевяли

В утренней остановке работы приняли участие как минимум 544 учебных заведения по всей Эстонии, из них около 230 - детские сады.

Собирается более подробная информация об участии в забастовке, информация об участвующих учебных заведениях постоянно поступает в Союз работников образования Эстонии.

Помимо учителей, в предупредительной забастовке приняли участие многие другие сотрудники учебных заведений.

По словампредседателя Эстонского профсоюза работников образования (EHL) Ремо Вольтри они очень довольны результатом, процент участия был значительным и поддержка различных социальных групп было впечатляющим: «Это должно стать сильным сигналом правительству: на нас нужно рассчитывать!

Ситуация в сфере образования критическая и требует решения. Образование закладывает основу для успеха каждой страны, инвестиции в образование — это инвестиции в общество», — сказал Вольтри.

Сегодня в Тарту состоится трехсторонняя встреча с участием EHL, Министерства образования и науки и Союза городов Эстонии при посредничестве национального посредника. «Мы надеемся на конструктивные переговоры там, которые направлены на поиск решений для работников образования и в долгосрочной перспективе», - оптимистично говорит председатель EHL Римо Вольтри. «Однако, если представители правительства снова придут с рекомендациями учителям вместо этого заняться сбором налога на автомобили, у них не будет другого выбора, кроме как начать планировать более длительную забастовку», - добавил Вольтри.

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