Более полутысячи учебных заведений приняли участие в предупредительной забастовке работников образования

По словампредседателя Эстонского профсоюза работников образования (EHL) Ремо Вольтри они очень довольны результатом, процент участия был значительным и поддержка различных социальных групп было впечатляющим: «Это должно стать сильным сигналом правительству: на нас нужно рассчитывать!

Сегодня в Тарту состоится трехсторонняя встреча с участием EHL, Министерства образования и науки и Союза городов Эстонии при посредничестве национального посредника. «Мы надеемся на конструктивные переговоры там, которые направлены на поиск решений для работников образования и в долгосрочной перспективе», - оптимистично говорит председатель EHL Римо Вольтри. «Однако, если представители правительства снова придут с рекомендациями учителям вместо этого заняться сбором налога на автомобили, у них не будет другого выбора, кроме как начать планировать более длительную забастовку», - добавил Вольтри.