ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Важная мера успеха справедливого перехода

Если в 2021 году Ида-Вирумаа с 36,6 процента в сравнении с другими уездами был "лидером" этого зачета, то теперь выяснилось, что этот показатель у нас снизился до 31,4 процента, а в трех уездах ситуация в этом плане, напротив, ухудшилась. Злорадствовать по этому поводу нет никакого основания, особенно учитывая, что Ида-Вирумаа все еще отстает от среднего показателя по Эстонии почти на десять процентных пунктов.

С позиции оптимистов можно утверждать, что две трети жителей Ида-Вирумаа вполне неплохо справляются со своим финансовым положением. А это почти 90000 человек. Это следует учитывать предпринимателям, которые считают, что Ида-Вирумаа - бедный край и тут нет платежеспособных клиентов для их товаров и услуг. Их больше, чем население нескольких уездов Эстонии вместе взятых, или почти столько же, сколько во всем Тарту.