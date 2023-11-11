ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Важная мера успеха справедливого перехода

Опубликованные на этой неделе Департаментом статистики данные об уровне относительной бедности для Ида-Вирумаа, конечно, не очень радостные, но как минимум хорошо, что этот удручающий показатель за последний год не вырос, а даже немного снизился.
Если в 2021 году Ида-Вирумаа с 36,6 процента в сравнении с другими уездами был "лидером" этого зачета, то теперь выяснилось, что этот показатель у нас снизился до 31,4 процента, а в трех уездах ситуация в этом плане, напротив, ухудшилась. Злорадствовать по этому поводу нет никакого основания, особенно учитывая, что Ида-Вирумаа все еще отстает от среднего показателя по Эстонии почти на десять процентных пунктов.
С позиции оптимистов можно утверждать, что две трети жителей Ида-Вирумаа вполне неплохо справляются со своим финансовым положением. А это почти 90000 человек. Это следует учитывать предпринимателям, которые считают, что Ида-Вирумаа - бедный край и тут нет платежеспособных клиентов для их товаров и услуг. Их больше, чем население нескольких уездов Эстонии вместе взятых, или почти столько же, сколько во всем Тарту.
Но наряду с этой позитивной информацией должен иметься также план того, как можно улучшить положение той части идавирусцев численностью с население города Пярну, которая попадает в категорию относительной бедности. Значительное снижение уровня бедности в Ида-Вирумаа должно стать одним из важных показателей успеха пресловутого справедливого перехода. Чтобы этот показатель снизился хотя бы до среднего по Эстонии. Ведь многие люди здесь столкнулись с экономическими трудностями в результате европейской климатической политики. Зеленые реформы встретили бы гораздо большую поддержку, чем раньше, если бы люди на собственном опыте почувствовали, что эти реформы улучшают, а не ухудшают их благосостояние и финансовое положение.