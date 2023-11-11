Таможня не планирует сокращать персонал из-за закрытия КПП в Ивангороде

Об этом сообщает rus.err со ссылкой утренние новости телеканала ETV+ со ссылкой на предварительную оценку Налогово-таможенного департамента.

В связи с предстоящими изменениями в работе погранпункта в Нарве, который продолжит обслуживать людей, пересекающих границу пешком, таможенная служба приостановила набор новых сотрудников, но сокращений персонала не планируется.

По словам руководителя таможенного контроля Антса Кутти, пешеходный терминал остается открытым, через нарвский КПП продолжатся и железнодорожные перевозки.

Как отметил чиновник, нагрузка на эти терминалы может увеличиться, поэтому работы у таможенников меньше не станет.