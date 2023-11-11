Отставку Каи Каллас поддерживают 68% жителей Эстонии

Такое количество респондентов ответили "да" или "скорее да" на вопрос "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?".

25% ответили "нет" или "скорее нет", еще 7% затруднились с ответом, пишет rus.err.

С точки зрения партийных предпочтений, среди респондентов, считающих, что премьер-министр не должна уходить в отставку, большинство составляют сторонники Партии реформ и Eesti 200. Среди избирателей социал-демократов и оппозиционных партий большинство поддерживают отставку премьер-министра.

С конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности пять раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остается довольно стабильной.