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Отставку Каи Каллас поддерживают 68% жителей Эстонии

Эрик Калда
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

По данным опроса, проведенного на этой неделе социологической службой Norstat, отставку лидера Партии реформ Каи Каллас с поста премьер-министра поддерживают 68% жителей Эстонии.

Такое количество респондентов ответили "да" или "скорее да" на вопрос "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?".

25% ответили "нет" или "скорее нет", еще 7% затруднились с ответом, пишет rus.err.

С точки зрения партийных предпочтений, среди респондентов, считающих, что премьер-министр не должна уходить в отставку, большинство составляют сторонники Партии реформ и Eesti 200. Среди избирателей социал-демократов и оппозиционных партий большинство поддерживают отставку премьер-министра.

С конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности пять раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остается довольно стабильной.

Очередной опрос Norstat был проведен с 8 по 9 ноябре в интернете. В нем принял участие 1001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

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