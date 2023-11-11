Кая Каллас извинилась перед учителями

"Прежде всего, и это самое главное, я приношу искренние извинения за свое неудачное высказывание на пресс-конференции в четверг, когда я отвечала на вопросы журналистов. Я понимаю, что обидела учителей, предложив им пропагандировать автомобильный налог во время забастовки, чтобы государство могло повысить им зарплату. Это было неуместное, не относящееся к делу и неудачное высказывание", - написала Кая Каллас в социальных сетях.

В то же время наряду с извинениями она пожелала дать небольшое объяснение, почему такая мысль вообще была ей озвучена, пишет rus.err.

"У нас сейчас очень большая неразбериха с государственным бюджетом. В то же время я действительно чувствую, что и правительство, и я очень четко расставили приоритеты в отношении заработной платы учителей и условий их труда. Это та область, в которой мы не проводим сокращений. Кроме того, в прошлом году, когда мы закладывали бюджет, мы увеличили заработную плату учителям на 24%", - добавила Кая Каллас.

Премьер также напомнила, что в этом году учителя - единственные представители бюджетников, чей зарплатный фонд вырастет.

"Плюс фонд дифференциации и пособия, дополнительные деньги на переход на эстоноязычное образование. Даже отмена налогового горба в 2025 году внесет довольно существенный вклад в повышение доходов учителей, спасателей и полицейских", - добавила премьер.