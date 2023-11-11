Кая Каллас извинилась перед учителями

Премьер-министр Кая Каллас в субботу извинилась перед учителями за свои слова на пресс-конференции правительства в четверг.
"Прежде всего, и это самое главное, я приношу искренние извинения за свое неудачное высказывание на пресс-конференции в четверг, когда я отвечала на вопросы журналистов. Я понимаю, что обидела учителей, предложив им пропагандировать автомобильный налог во время забастовки, чтобы государство могло повысить им зарплату. Это было неуместное, не относящееся к делу и неудачное высказывание", - написала Кая Каллас в социальных сетях.
В то же время наряду с извинениями она пожелала дать небольшое объяснение, почему такая мысль вообще была ей озвучена, пишет rus.err.
"У нас сейчас очень большая неразбериха с государственным бюджетом. В то же время я действительно чувствую, что и правительство, и я очень четко расставили приоритеты в отношении заработной платы учителей и условий их труда. Это та область, в которой мы не проводим сокращений. Кроме того, в прошлом году, когда мы закладывали бюджет, мы увеличили заработную плату учителям на 24%", - добавила Кая Каллас.
Премьер также напомнила, что в этом году учителя - единственные представители бюджетников, чей зарплатный фонд вырастет.
"Плюс фонд дифференциации и пособия, дополнительные деньги на переход на эстоноязычное образование. Даже отмена налогового горба в 2025 году внесет довольно существенный вклад в повышение доходов учителей, спасателей и полицейских", - добавила премьер.
По ее словам, из всего процесса приведения госбюджета в порядок ясно вытекают две вещи: ни одна группа общества не поддерживает повышение налогов, и в то же время все призывают к увеличению государственных расходов.
"Поймите меня правильно – на самом деле я просила и хотела сказать, что хотя бы одна заинтересованная группа могла иногда произнести несколько слов в поддержку улучшения доходной части государственного бюджета. Все государственные расходы, включая зарплату учителям, идут из кармана налогоплательщиков. И возмущение, возникшее во время налоговых дебатов, показывает, что налогоплательщик не хочет платить больше. Каждые дополнительные расходы и повышение зарплат людей, получающих зарплату от государства (из которых 41% составляют работников образования и науки), означает еще большее давление на кошелек налогоплательщиков", - заключила Кая Каллас.
В четверг Кая Каллас заявила, что пятничная предупредительная и возможная длительная забастовки педагогов не изменят позицию правительства, поскольку средств на повышение им зарплат нет.