Государство ограничит доступ на повторные экзамены по эстонскому языку

Показавшие на первом экзамене совсем скромный результат на переэкзаменовку смогут попасть только через полгода, сообщила в субботу программа новостей телеканала ETV+ "Актуальная камера", сообщает rus.err.

Почти половина желающих обзавестись водительскими правами на экзамене по вождению проваливается, и примерно такова же ситуация и с уровневыми экзаменами на знание государственного языка. Сдать их с первой попытки удается половине записавшихся на экзамен. По словам занимающейся организацией уровневых экзаменов Айли Удде, в этом нет ничего удивительного, ведь некоторым людям, например, трудно справиться с волнением.

"Но если человек терпит неудачу на экзамене уже три или четыре раза подряд, ясно, что без дополнительных усилий освоить язык не получится. Надо найти возможности постоянно говорить и писать по-эстонски, - пояснила заведующая службой Департамента по делам образования и молодежи Аули Удде.

Раньше идти на переэкзаменовку можно было уже через пару месяцев после неудачи, и к повторному экзамену допускали и тех, кто в первый раз сумел набрать всего 35 баллов из максимально возможных ста. Но теперь решено установить некоторые условия. К пересдаче через три месяца будут допускать тех, кто набрал не менее 45 баллов. Если же результат оказался меньше 35 баллов, возможность заново сдать экзамен предоставится только через полгода.

"За эти экзамены не надо ведь платить госпошлину, нет платы за регистрацию, бесплатны и предэкзаменационные консультации. Так что в этом смысле государство во всем идет навстречу сдающему экзамен. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что все эти повторные консультации и переэкзаменовки оплачивают налогоплательщики", - сказала Удде.

Новые условия продиктованы и желанием избежать очередей на сдачу экзамена. До сих пор очередей и не было, но в последнее время число желающих пройти уровневый экзамен растет и, как полагают, весной их станет еще больше. Принимающая такие экзамены Пирет Рейдла считает некоторые ограничения в пересдаче вполне обоснованными.