"Vabamu" приглашает русскоязычную молодежь Ида-Вирумаа в гости бесплатно

Цель проекта, поддержанного Министерством обороны, состоит в том, чтобы юные русскоязычные эстоноземельцы могли оценить на примере событий новейшей истории Эстонии, насколько важно сохранять и ценить независимость страны как на уровне государства, так и на уровне отдельной личности.

Постоянная экспозиция Музея оккупации и свободы "Vabamu" посвящена деликатным темам недавней истории Эстонии, которые все еще вызывают у многих русскоязычных учеников Эстонии, а также у педагогов вопросы, неприязнь, а порой и конфликты в классе. Вторая цель проекта - установить более тесную связь "Vabamu" с русскими школами Эстонии, чтобы в качестве учреждения памяти помочь учителям в рассмотрении деликатных тем.

Музейный урок "Свобода как наше величайшее достояние" рассчитан на учащихся 7-12-х классов и посвящен теме войны и мира, рассказывая истории о сделанном эстонцами во время Второй мировой войны выборе и последовавшей за ней оккупации. Желающие могут пройти онлайн-курс на ту же тему на платформе самообучения "Noorte Vabamu".

«Война – это не шутка», – сказал ученик 8-го класса Ахтмеской основной школы Валерий после посещения музея Вабаму в центре Таллинна, чья постоянная экспозиция посвящена рассказу личных историй о нескольких периодах оккупации до освобождения. «Я почувствовал боль от этих историй. Меня очень интересует тема Второй мировой войны».

Для Валерия было ново слышать о том, как каждый человек может защитить свою Родину по-разному. Он добавил, что знает о военной службе, но никогда не думал, что национальная оборона начинается с таких вещей, как критическое мышление и осознанное потребление новостей.