МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.11-16.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 12 ноября

* В Нарве в концертном зале "Geneva" в 17.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского: выступают Майкл Фойл (скрипка; Великобритания) и Нарвский симфонический оркестр. Билет - 10 евро.

Вторник, 14 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки музея Украины "Pidu" / "Праздник".

Среда, 15 ноября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - гала-концерт "Karavan 40". Билет - 34-39 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Anne Paluver ikka veel 27" / "Анне Палувер все еще 27", спектакль Театра комедии. Билет - 20-22 евро.

* В Нарве в клубе "Geneva" в 19.00 - концерт группы "Кaста". Билет - 20-30 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 12 ноября