ВИРВЕ ОСИЛА ⟩ Спокойного неба над нами

Мне нравится наблюдать за людьми: в очередях, в залах ожидания, на улице… Иногда первый взгляд оказывается ошибочным, но чаще всего я ощущаю, кто является моим человеком. На встречах с читателями мне всего пару раз приходилось сталкиваться с тем, что среди слушателей оказывался кто-то, кто, по сути, находиться там не хотел. Эти редчайшие моменты меня не задевали, ведь обычно встречи происходят в библиотеках, а это места, которые внушают почтение и торжественность; витающая в библиотеках творческая аура вдохновляет также собравшихся.

Недавно (28 октября) я выразила в "Северном побережье" мнение, что ноябрь мог бы стать для нас месяцем душевного покоя, ведь покой на душе в наше время в большом дефиците. Неделей позже мне попалась на глаза статья о том, что люганузеский волостной старейшина хочет "возродить красивую традицию и предложить народу своей волости радостные и запоминающиеся мгновения" новогодним салютом! То, что этого добивался председатель волостного собрания, пожалуй, не так уж удивляет, но то, что волостной руководитель поддерживает такое желание, изумляет.