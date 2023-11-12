ВИРВЕ ОСИЛА ⟩ Спокойного неба над нами

Я часто думала о том, почему в некоторых людях доминирует глубина, в других - поверхностность; в некоторых - заботливость, в других - безразличие. Можно ли научить эмпатии? Я склонна думать, что нет. Кто бесчувственен, тот таким и останется.
Мне нравится наблюдать за людьми: в очередях, в залах ожидания, на улице… Иногда первый взгляд оказывается ошибочным, но чаще всего я ощущаю, кто является моим человеком. На встречах с читателями мне всего пару раз приходилось сталкиваться с тем, что среди слушателей оказывался кто-то, кто, по сути, находиться там не хотел. Эти редчайшие моменты меня не задевали, ведь обычно встречи происходят в библиотеках, а это места, которые внушают почтение и торжественность; витающая в библиотеках творческая аура вдохновляет также собравшихся.
Недавно (28 октября) я выразила в "Северном побережье" мнение, что ноябрь мог бы стать для нас месяцем душевного покоя, ведь покой на душе в наше время в большом дефиците. Неделей позже мне попалась на глаза статья о том, что люганузеский волостной старейшина хочет "возродить красивую традицию и предложить народу своей волости радостные и запоминающиеся мгновения" новогодним салютом! То, что этого добивался председатель волостного собрания, пожалуй, не так уж удивляет, но то, что волостной руководитель поддерживает такое желание, изумляет.
Ведь в Люганузе воюют с любыми производствами во имя, так сказать, сбережения окружающей среды. Каким же образом выброс в небо сажи и копоти, то есть увеличение воздушного загрязнения, сбережет окружающую среду? Меня сильно разочарует, если предприниматели, постоянно жалующиеся на трудности в связи с экономическим спадом, пожертвуют деньги на ракетные выхлопы.
Если бы госпожа старейшина попросила о поддержке, чтобы подготовить рождественские подарки детям, доставить радость старикам или помочь военным беженцам, то даже я отщипнула бы от своей крошечной пенсии кусочек. Ведь прежнее Люганузеское волостное управление поддержало издание некоторых моих сборников стихов. К сожалению, нынешняя Люганузеская волость - это новообразование совершенно иного типа, и новогоднее желание нынешнего волостного руководителя, образно говоря, являющееся стрельбой у дверей отца небесного, полностью противоречит всем моим взглядам.
Я знаю, что многим людям тишина кажется более оглушающей, чем шум. Ведь шум не дает заглянуть внутрь себя, изучить уголки своей души, прислушаться к голосу своего сердца и сердец окружающих. Чтобы заглянуть внутрь себя, необходимы глубина и умение слушать других, поэтому и боятся тишины.
Я видела утром Нового года трупы птиц на снегу; у некоторых моих друзей собаки в новогоднюю ночь в страхе бежали из дома и пропадали; один мой ближайший родственник вот уже который Новый год встречает на полу в ванной комнате со скулящей собачкой на руках. Можно ли эти эпизоды считать радостными и запоминающимися мгновениями?
Я верю в переселение душ. Поэтому мою душу всегда успокаивает, когда я могу понаблюдать за небом - розовым на заре или предрассветно серым, облачным дневным или звездным ночным… Даже гул самолетов тревожит мою душу, а уж сопутствующие салюту грохот и световое загрязнение действуют на меня сокрушительно.
Достоин ли уходящий год проводов с канонадой? Ведь война в Украине продолжается. И на Ближнем Востоке тоже. Каждая ракета, выпущенная в очагах войны, кого-то убивает и что-то разрушает. Неужели мы будем салютовать руководящему государством правительству, закрывающему свои глаза и уши? Или лишившимся своих домов в Нурсипалу? Или постепенному вымиранию жизни в деревнях?
Этот список каждый может продолжить, основываясь на собственном опыте и чувствах. Разумно ли брызгать огнем в небо, чтобы поприветствовать наступающий новый год, который увеличит налоговое бремя и сделает бедных еще беднее? Или мы кричим "Ура!" в честь того, что безработица растет и по чистой природной среде бьют в погребальный колокол, а представители народа, вместо того чтобы работать, занимаются плохим театром, который народ должен оплачивать из своего тощего кошелька?
Мне вспоминается одна давняя история совсем из другой оперы, когда я соизволила попросить у предприятий помощи для выпуска своих книг. Один-единственный раз я робко вошла в главную контору "Eesti Põlevkivi" и постучалась в двери огромного директорского кабинета. Остановилась у двери, а на расстоянии нескольких метров от меня за громоздким столом восседал сам сланцевый король, смотрел на меня, прищурив глаза и скрестив руки на груди, - не подозвал подойти поближе, не предложил сесть. Я стояла понурившись у двери, будто прокаженная, и говорила запинаясь, что хочу отдать в печать свою третью книгу стихов и прошу для этого поддержки в пару сотен крон.
"Король" на мгновение полностью закрыл глаза и сказал эдаким сонным и укоризненным тоном: "Наши деньги достаются тяжелым трудом. Не могли бы вы, госпожа, заняться чем-то более разумным? Кому вообще нужна эта ерунда?". Махнул рукой и выпроводил меня из кабинета.
Книгу я все-таки издала и чем-то более разумным до сего дня тоже не занялась. Много лет спустя, когда меня пригласили в клуб каких-то "сланцевых асов" для их развлечения, бывший "король" пожал мне руку и громко похвалил мое красноречие, которым он "уже с давних времен любуется и гордится, что на востоке Вирумаа есть такие прекрасные люди…".
Со дна своей души я отковыряла крохи вежливости и даже смогла улыбнуться экс-королю. Надеюсь, что те руководители предприятий, к которым люганузеский волостной старейшина обратилась с просьбой профинансировать салют, поведут себя примерно так же и посоветуют госпоже не заниматься такой "ерундой", ведь в нынешнее время как в этом, так и в других самоуправлениях есть занятия более разумные.
Десятки лет меня связывали с Люганузе тесные культурные отношения - тогдашний руководитель народного дома до сих пор является в моих глазах человеком с большой буквы, настоящим служителем культуры, полностью и без устали отдававшим себя делу. Сейчас в медиа мало свидетельств о культурной жизни Люганузе. Большей частью следует одна удручающая новость за другой.
Так что внутреннего метания огня там достаточно, зачем еще нужно внешнее? В нынешнего мэра Кохтла-Ярве я верю, однако, настолько, что авось она найдет возможность предложить своим горожанам и другие новогодние развлечения, кроме пальбы, огня и гама.
Таких балбесов, которые по собственной инициативе уже скоро начнут пулять и грохотать, и без того пугающе много. Самоуправленческим руководителям было бы разумно игнорировать салюты и поберечь небесный покой, ведь на расстоянии всего тысячи километров от нас его нет как нет - земля и небо там горят и люди гибнут. Если же у предприятий есть лишние деньги и упорное желание сделать что-то хорошее, то пусть пожертвуют их детям Украины. А если и после этого будет ощущение, что хотелось бы отдать что-то еще, то Пяйтеский парк животных тоже нуждается в поддержке. (Среди тамошних собак тоже могут быть те, которые сбежали из дома, испугавшись когда-то пальбы.)
Если на небе будет спокойно, то покой опустится и на землю, и тогда Бог будет только рад как за людей, так и за животных.