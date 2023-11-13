Разрыв в зарплатах мужчин и женщин увеличился

Самая большая разница между заработной платой мужчин и женщин наблюдалась в финансовой и страховой деятельности (32,9%), торговле (31,6%), других видах услуг (27,8%) и промышленности (25,8%). Как и в 2021 году, в прошлом году транспортный и складской сектор был единственным, где женщины зарабатывали больше мужчин: брутто-почасовая заработная плата женщин превышала мужскую на 9,3%.

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, разрыв в заработной плате в Эстонии с 2013 по 2021 год сократился на 9,9 процентных пункта, но в 2022 году разрыв увеличился на 2,8 процентных пункта.