Все меньше граждан Эстонии желают стать россиянами

Всего за первые 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек, 32 человека сменили эстонское гражданство на финское, 24 человека - на российское, 9 человек стали британскими подданными и 7 - шведскими. По три отказавшихся от эстонского гражданства лица стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.

Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Беларуси и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.

За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии.

В 2021 году от гражданства ЭР отказались 111 человек. 36 из них стали гражданами РФ, 30 - Финляндии.