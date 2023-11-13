Все меньше граждан Эстонии желают стать россиянами

За последние годы количество эстонских граждан, поменявших паспорт на российский, постоянно уменьшается, пишет rus.err.
Всего за первые 10 месяцев этого года от эстонского гражданства отказались 88 человек, 32 человека сменили эстонское гражданство на финское, 24 человека - на российское, 9 человек стали британскими подданными и 7 - шведскими. По три отказавшихся от эстонского гражданства лица стали гражданами Нидерландов и Норвегии. Еще по два человека сменили эстонское гражданство на ирландское и немецкое.
Гражданство США, Израиля, Испании, Франции, Беларуси и Швейцарии приняло по одному отказавшемуся от эстонского гражданства.
За весь прошлый год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек. Из них 31 получил гражданство РФ, а 20 - Финляндии.
В 2021 году от гражданства ЭР отказались 111 человек. 36 из них стали гражданами РФ, 30 - Финляндии.
Также с начала текущего года ходатайство о получении эстонского гражданства представили 580 граждан РФ.