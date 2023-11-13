Российские пограничники проверяют телефоны у пересекающих границу людей

- Если правоохранители или кто бы это ни был интересуются вашей работой, предпринимательской деятельностью, обязанностями или контактами, связями, постарайтесь запомнить их вопросы. На основании этих вопросов потом можно будет понять причины вашего задержания.

- Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также настаивать на том, что желаете сначала встретиться с консулом и будете отвечать на вопросы только в его присутствии.

- Ведите себя твердо и решительно. Если проявите слабость, давление усилится, потому что у них сложится впечатление, что вас можно шантажировать или иным образом склонить к сотрудничеству.

- Не верьте обещаниям, что после небольшой уступки вас оставят в покое. Не верьте обещаниям, которые, насколько вы понимаете, не соответствуют закону. Чем больше вы связываете себя со спецслужбой чужой страны, тем больше вы подвергаетесь шантажу, тем больше от вас требуют и тем труднее вам потом сказать «нет».

- Не поддавайтесь угрозам. Решительно отказывайтесь от предложений о любой незаконной деятельности. Соглашаясь, вы автоматически становитесь уязвимыми для шантажа и даете правоохранительным органам законное основание для вашего задержания в случае необходимости.

- Если вас попросят пройти проверку на детекторе лжи или попросят пройти неизвестные вам тесты, не соглашайтесь бездумно, потребуйте немедленной встречи с консулом.

- Если вы прошли беседу с сотрудником(ами) спецслужбы и вас отпускают, всегда целесообразно сообщить, что вы как гражданин Эстонии обязаны сообщить о случившемся в в свое посольство, а затем в органы госбезопасности. Это защитит вас от дальнейших попыток шантажа.