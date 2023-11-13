Российские пограничники проверяют телефоны у пересекающих границу людей

Официально посещение Российской Федерации эстонским гражданам не запрещено, но настоятельно не рекомендуется. Если поездка неизбежна, Министерство иностранных дел и КаПо дают ряд рекомендаций на случай встречи с силовыми структурами РФ.
"На пограничных переходах зафиксированы случаи, когда российские пограничники проверяли телефоны и другие устройства пересекающих границу, просматривали контент, в том числе публикации в социальных сетях", пишет RusPostimees со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.
Официальная позиция эстонского государства такова: ездить в Россию не рекомендуется.
"Подумайте, что может случиться, например, весли ребенок или кто-то из сопровождающих выскажет во время экскурсии или еще где-то мнение, которое считается в РФ противозаконным", - разъяснили в министерстве.
На случай, если у гражданина Эстонии уже возникли проблемы с правоохранительными органами в чужой стране (в том числе в России), КаПо дает ряд рекомендаций, как себя вести.
- Попросите точно объяснить, в чем вас обвиняют. В случае задержания немедленно требуйте встречи с консулом или другим представителем посольства или консульства Эстонской Республики. Были случаи, когда гражданин Эстонии просил о встрече с консулом, но вместо этого ему давали понять, что его отвезут прямо на допрос, а оттуда - в место предварительного заключения.
- Если с вами в публичном месте «хотят поговорить» некие люди в форме или в штатском, спрашивайте, какой орган или организацию они представляют, как их или его зовут. Просите пръявить служебное удостоверение и хорошо запомните написанную там должность, имя и фамилию.
- Если с вами ведут себя слишком грубо и давят, скажите, что расскажете об этом СМИ и правоохранительным органам Эстонии. Особенно эффективен намек на контакты с международными СМИ.
- Если правоохранители или кто бы это ни был интересуются вашей работой, предпринимательской деятельностью, обязанностями или контактами, связями, постарайтесь запомнить их вопросы. На основании этих вопросов потом можно будет понять причины вашего задержания.
- Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также настаивать на том, что желаете сначала встретиться с консулом и будете отвечать на вопросы только в его присутствии.
- Ведите себя твердо и решительно. Если проявите слабость, давление усилится, потому что у них сложится впечатление, что вас можно шантажировать или иным образом склонить к сотрудничеству.
- Не верьте обещаниям, что после небольшой уступки вас оставят в покое. Не верьте обещаниям, которые, насколько вы понимаете, не соответствуют закону. Чем больше вы связываете себя со спецслужбой чужой страны, тем больше вы подвергаетесь шантажу, тем больше от вас требуют и тем труднее вам потом сказать «нет».
- Не поддавайтесь угрозам. Решительно отказывайтесь от предложений о любой незаконной деятельности. Соглашаясь, вы автоматически становитесь уязвимыми для шантажа и даете правоохранительным органам законное основание для вашего задержания в случае необходимости.
- Если вас попросят пройти проверку на детекторе лжи или попросят пройти неизвестные вам тесты, не соглашайтесь бездумно, потребуйте немедленной встречи с консулом.
- Если вы прошли беседу с сотрудником(ами) спецслужбы и вас отпускают, всегда целесообразно сообщить, что вы как гражданин Эстонии обязаны сообщить о случившемся в в свое посольство, а затем в органы госбезопасности. Это защитит вас от дальнейших попыток шантажа.
- Если вы даже пообещаете скрыть, что такой разговор состоялся, по возвращении домой хорошо подумайте, в ваших ли интересах в этой ситуации по-прежнему отказываться от помощи и советов эстонских властей. Не участвуйте в играх, которые вам не нужны и которые могут принести вред как вам, так и эстонскому государству. По прибытии в Эстонию свяжитесь с Департаментом полиции безопасности.