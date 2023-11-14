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Рыбные запасы рек Пуртсе и Нарва пополнились

Кюлли Крийс
, журналист
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В реку Пуртсе лосось запускают вот уже скоро 20 лет.
В реку Пуртсе лосось запускают вот уже скоро 20 лет. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нынешней осенью рыбоводческая служба RMK выпустила в водоемы Эстонии четверть миллиона штук молоди лосося, осетра и сига.

Больше всего лосося получила осенью река Пярну, куда было выпущено свыше 190000 мальков лосося нынешнего лета. В реку Валгейыги выпустили более 8000 штук, а в реку Пуртсе - более 12000.

Лосось еще год-полтора будет обитать в реках, а затем отправится в море в поисках корма. Те, кто выживут на этом долгом пути, через два-четыре года вернутся в реки на нерест уже половозрелыми рыбами весом в среднем пять килограммов.

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