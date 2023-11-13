Проживающие в Эстонии иностранцы не спешат прощаться с огнестрельным оружием

15 марта следующего года истечет срок всех лицензий, которые действовали на момент вступления поправки в силу, что затронет в целом почти 3 тысячи единиц. Большинство разрешений до сих пор остаются в силе, сообщает rus.err.

По словам майора внутренней службы Аннели Аннист из группы по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны, часть владельцев уже передали свое оружие правоохранительным органам.

- Например, нам было сдано оружие, подлежащее уничтожению, не очень много, около 15 единиц. Продано или отдано другому владельцу почти 130. Часть оружия была передана на комиссию - в пределах 70. Это значит, что оно по-прежнему числится за хозяином, но находится в продаже в оружейном магазине, - пояснила Аннист.

Кроме этого менее сотни единиц остаются на хранении в полиции, поскольку владельцы еще ищут покупателя. Это оружие будет находиться у правоохранительных органов в течение года после прекращения действия лицензии. Если к этому времени хозяин его не продаст, то оружие будет изъято в принудительном порядке, а владелец получит за него среднюю рыночную цену.

Наравне с этим есть экземпляры, которые оцениваются в тысячи евро. Во сколько обойдется государству отчуждение прогнозировать трудно. Между тем, если речь идет об образцах, имеющих историческую ценность, и их можно привести в непригодное для стрельбы состояние, то в полицию такое оружие сдавать не надо. Если у большинства владельцев на руках по одной единице, то, например, у спортсменов и охотников может быть по несколько пистолетов или ружей. Почти половина лиц, теряющих право на владение оружием, являются обладателями серых паспортов, многие - гражданами России.

- Действующие лицензии есть почти у 470 российских граждан, менее 10 белорусских и, например, у 25 украинских, - сказала Аннист.

Аннели Аннист заверила, что полиция будет тщательно следить за тем, чтобы после завершения срока лицензии оружие не осталось без присмотра.