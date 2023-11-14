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Ийзакуский стадион пройдет к весне курс обновления

Кюлли Крийс
, журналист
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На Ийзакуском стадионе проводились как народные забеги, так и марафоны.
На Ийзакуском стадионе проводились как народные забеги, так и марафоны. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В понедельник началась реконструкция Ийзакуского стадиона, работы будут завершены к концу мая.

Покрытие из резиновых матов на стадионе уже снято, уберут и находившийся под ним старый асфальт, а взамен уложат новое двухслойное тартановое покрытие с поребриками на таком же уровне.

В южном секторе стадиона запланирована зона с газоном, где в дальнейшем можно будет сделать круг для метания диска и молота, а также сектор для толкания ядра.

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