Владелец сети магазинов: покупателей вынуждают пользоваться кассами самообслуживания

При этом, по словам руководителя A1000 Market, на заказ через терминал, например, в кафе или ресторане быстрого питания, требуется в несколько раз больше времени, чем на такой же заказ в обычной кассе.

- В последнее время замена людей машинами начала выходить за грань законности. Недавно дети моего друга не смогли попасть в кино, потому что мама дала им наличные, а оплатить билеты можно было только в терминале и картой. Менеджер по обслуживанию клиентов подтвердил, что система больше не позволяет использовать наличные, но продавцы в Эстонии не имеют права отказываться принимать наличные. К тому же у детей не всегда есть банковские карты, - поделился Лауринг.

По его мнению, основная цель замены людей машинами - экономия.